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В Финляндии протестируют средства против помех GPS рядом с границами России

В Финляндии протестируют средства против помех GPS рядом с границами России - 15.04.2025, ПРАЙМ

В Финляндии протестируют средства против помех GPS рядом с границами России

Финская национальная земельная служба в апреле начнет разработку и тестирование устройств, обнаруживающих и предотвращающих помехи GPS в области, граничащей с... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T10:50+0300

2025-04-15T10:50+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Финская национальная земельная служба в апреле начнет разработку и тестирование устройств, обнаруживающих и предотвращающих помехи GPS в области, граничащей с Россией, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat. "Национальная земельная служба весной начнет разработку и тестирование средств против помех в работе спутникового позиционирования", - пишет издание. Как уточняет газета, тестирование будет проводиться в области Северная Карелия, которая граничит с Россией. Рассчитанный на два года проект начнется в апреле и будет финансироваться Евросоюзом. Он будет направлен на более точное выявление помех спутниковому позиционированию и предотвращение наносимого ими ущерба. "Сейчас мы разрабатываем прототип устройства, которое будет обнаруживать помехи в режиме реального времени и предупреждать пользователя", - приводит слова старшего исследователя земельной службы Мики Сааясто газета. По информации издания, данные Национальной земельной службы используются в том числе финскими силами обороны и пограничной охраной. Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, неоднократно пыталась обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти прибалтийских государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку он связан с российской авиационной безопасностью.

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технологии, финляндия, ес, нато