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Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве
Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве - 15.04.2025, ПРАЙМ
Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, заявил, что примет участие в этом торжественном | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:16+0300
2025-04-15T19:16+0300
политика
роберт фицо
кая каллас
парад
9 мая
москва
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БРАТИСЛАВА, 15 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, заявил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". "В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939", - написал Фицо на своей странице в социальной сети.По его словам, предупреждение Каллас о том, что участие лидеров европейских стран в мероприятиях по случаю Дня Победы не приветствуется, говорит о необходимости дискуссии в Европейском союзе о сущности демократии. "Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии", - заключил Фицо.
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роберт фицо, кая каллас, парад, 9 мая, москва
Политика, Роберт Фицо, Кая Каллас, парад, 9 мая, МОСКВА
19:16 15.04.2025
 
Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве

Фицо заявил об участии в параде 9 мая в Москве, несмотря на слова Каллас

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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БРАТИСЛАВА, 15 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, заявил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
"В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939", - написал Фицо на своей странице в социальной сети.
По его словам, предупреждение Каллас о том, что участие лидеров европейских стран в мероприятиях по случаю Дня Победы не приветствуется, говорит о необходимости дискуссии в Европейском союзе о сущности демократии.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
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12 апреля, 16:10
"Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии", - заключил Фицо.
 
ПолитикаРоберт ФицоКая Калласпарад9 маяМОСКВА
 
 
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