https://1prime.ru/20250415/fitso-856711118.html

Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве

Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве - 15.04.2025, ПРАЙМ

Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, заявил, что примет участие в этом торжественном | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T19:16+0300

2025-04-15T19:16+0300

2025-04-15T19:16+0300

политика

роберт фицо

кая каллас

парад

9 мая

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg

БРАТИСЛАВА, 15 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, заявил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". "В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939", - написал Фицо на своей странице в социальной сети.По его словам, предупреждение Каллас о том, что участие лидеров европейских стран в мероприятиях по случаю Дня Победы не приветствуется, говорит о необходимости дискуссии в Европейском союзе о сущности демократии. "Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии", - заключил Фицо.

https://1prime.ru/20250412/poezdka-856625761.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роберт фицо, кая каллас, парад, 9 мая, москва