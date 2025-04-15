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Флорида переименовала Мексиканский залив в Залив Америки - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Флорида переименовала Мексиканский залив в Залив Америки
Флорида переименовала Мексиканский залив в Залив Америки - 15.04.2025, ПРАЙМ
Флорида переименовала Мексиканский залив в Залив Америки
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, таким образом, Флорида... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T07:03+0300
2025-04-15T07:03+0300
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мексика
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, таким образом, Флорида стала первым штатом США, который поменял название этого топонима на официальном уровне, следует из заявления опубликованного сенатом штата. "Законопроект номер 575... и... законопроект номер 549... были подписаны губернатором Флориды Роном Десантисом. Эти законопроекты переименовывают Мексиканский залив в Залив Америки в правовых актах Флориды и правительстве штата", - говорится в пресс-релизе на сайте законодательного органа. Как отмечается, таким образом Флорида стала первым штатом, переименовавшим Мексиканский залив в Залив Америки. Ранее компания Google сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе. Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.
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бизнес, мировая экономика, мексиканский залив, сша, мексика, рон десантис, дональд трамп
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Мексиканский залив, США, МЕКСИКА, Рон Десантис, Дональд Трамп
07:03 15.04.2025
 
Флорида переименовала Мексиканский залив в Залив Америки

Губернатор Десантис подписал закон о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, таким образом, Флорида стала первым штатом США, который поменял название этого топонима на официальном уровне, следует из заявления опубликованного сенатом штата.
"Законопроект номер 575... и... законопроект номер 549... были подписаны губернатором Флориды Роном Десантисом. Эти законопроекты переименовывают Мексиканский залив в Залив Америки в правовых актах Флориды и правительстве штата", - говорится в пресс-релизе на сайте законодательного органа.
Как отмечается, таким образом Флорида стала первым штатом, переименовавшим Мексиканский залив в Залив Америки.
Ранее компания Google сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки.
Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе. Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаМексиканский заливСШАМЕКСИКАРон ДесантисДональд Трамп
 
 
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