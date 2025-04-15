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Франция увеличит бюджет минобороны страны в 2025 и 2026 годах

Франция увеличит бюджет минобороны страны в 2025 и 2026 годах - 15.04.2025, ПРАЙМ

Франция увеличит бюджет минобороны страны в 2025 и 2026 годах

Премьер-министр Франции Франсуа Байру подтвердил, что министерство обороны дополнительно получит по 3 млрд евро в 2025 и 2026 годах, несмотря на сокращения... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T13:37+0300

2025-04-15T13:37+0300

2025-04-15T13:37+0300

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франсуа байру

минобороны

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ПАРИЖ, 15 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Франсуа Байру подтвердил, что министерство обороны дополнительно получит по 3 млрд евро в 2025 и 2026 годах, несмотря на сокращения бюджета страны. "Укрепление обороны должно стать коллективным усилием… Бюджет на оборону будет сохранен и составит 50,5 млрд в этом году. Ведомство также получит дополнительные 3 млрд в будущем году, в том числе на развитие нашего ядерного сдерживания", - сказал Байру, выступая перед правительством на тему бюджетного дефицита. По его словам, это необходимо "на фоне масштабного вооружения России и Китая". Ранее глава минфина Франции Эрик Ломбар подтвердил, что стране нужно сэкономить 40 млрд евро в будущем году, чтобы сдержать рост бюджетного дефицита на уровне 4.6%. Прогноз дефицита на этот год составляет 5,4%. Ломбар также сообщил, что налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут быть повышены на постоянной основе. Бюджет на 2025 год в том числе предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро в этом году, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.

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