Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250415/gaz-856685873.html
ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа
ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа - 15.04.2025, ПРАЙМ
ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа
ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:47+0300
2025-04-15T08:47+0300
газ
россия
запад
москва
рф
владимир путин
ес
ек
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/40/841444087_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3066f4cf0639d8d32ccc2a70aadf3fd0.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России крупные штрафы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупные штрафы", - говорится в публикации. По данным издания, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время. Она рассказала также, что еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта. Как заявил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" в октябре, Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения. В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам. В России неоднократно отмечали, что страна успешно справляется с оказываемым Западом и постепенно усиливающимся в последние несколько лет санкционным давлением. Как отмечали в Кремле, на данный момент Запад все еще не решается признать, что подход с введением антироссийских санкций был неудачным и не оказал должного эффекта. Президент России Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада, добавив, что санкции в первую очередь нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам Путина, основной целью Запад поставил ухудшение жизни миллиона людей.
https://1prime.ru/20250414/ice-856677611.html
запад
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/40/841444087_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_550626f475c890bf5dfcaa3b6879c08c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, запад, москва, рф, владимир путин, ес, ек, financial times
Газ, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, ЕС, ЕК, Financial Times
08:47 15.04.2025
 
ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа

FT: ЕС изучает способы разорвать долгосрочные контракты на поставку газа из РФ

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России крупные штрафы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупные штрафы", - говорится в публикации.
По данным издания, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.
В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время. Она рассказала также, что еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта.
Как заявил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" в октябре, Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения. В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.
В России неоднократно отмечали, что страна успешно справляется с оказываемым Западом и постепенно усиливающимся в последние несколько лет санкционным давлением. Как отмечали в Кремле, на данный момент Запад все еще не решается признать, что подход с введением антироссийских санкций был неудачным и не оказал должного эффекта. Президент России Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада, добавив, что санкции в первую очередь нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам Путина, основной целью Запад поставил ухудшение жизни миллиона людей.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Цены на газ в Европе выросли на 4%
Вчера, 20:13
 
ГазРОССИЯЗАПАДМОСКВАРФВладимир ПутинЕСЕКFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала