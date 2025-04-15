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ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа

ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа - 15.04.2025, ПРАЙМ

ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа

ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T08:47+0300

2025-04-15T08:47+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России крупные штрафы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупные штрафы", - говорится в публикации. По данным издания, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время. Она рассказала также, что еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта. Как заявил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" в октябре, Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения. В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам. В России неоднократно отмечали, что страна успешно справляется с оказываемым Западом и постепенно усиливающимся в последние несколько лет санкционным давлением. Как отмечали в Кремле, на данный момент Запад все еще не решается признать, что подход с введением антироссийских санкций был неудачным и не оказал должного эффекта. Президент России Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада, добавив, что санкции в первую очередь нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам Путина, основной целью Запад поставил ухудшение жизни миллиона людей.

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газ, россия, запад, москва, рф, владимир путин, ес, ек, financial times