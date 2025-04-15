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Поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, заявил посол
Поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, заявил посол - 15.04.2025, ПРАЙМ
Поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, заявил посол
Поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, потому что проходящий между двумя азиатскими странами газопровод уже серьезно эксплуатируется,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T15:42+0300
2025-04-15T15:42+0300
2025-04-15T15:42+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, потому что проходящий между двумя азиатскими странами газопровод уже серьезно эксплуатируется, рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Через Казахстан не получается, потому что там только один газопровод переполненный. Качает газ из Туркменистана в Китай. Мы тоже добываем газ в Таримской впадине (на западе КНР - ред.), в провинциях Ганьсу и Шаньси тоже добывают газ, и они тоже по этому маршруту качают на восток", - сказал дипломат журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума. Он подчеркнул, что для транспортировки и российского газа по этому маршруту пришлось бы строить новый газопровод. "Это далековато ... Они изучают, но в общем это нереально. Я сказал российским партнерам, что это нереально", - добавил посол.
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газ, россия, китай, казахстан, москва
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, МОСКВА
Поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, заявил посол
Посол Китая в России: поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, потому что проходящий между двумя азиатскими странами газопровод уже серьезно эксплуатируется, рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Через Казахстан не получается, потому что там только один газопровод переполненный. Качает газ из Туркменистана в Китай. Мы тоже добываем газ в Таримской впадине (на западе КНР - ред.), в провинциях Ганьсу и Шаньси тоже добывают газ, и они тоже по этому маршруту качают на восток", - сказал дипломат журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума.
Он подчеркнул, что для транспортировки и российского газа по этому маршруту пришлось бы строить новый газопровод.
"Это далековато ... Они изучают, но в общем это нереально. Я сказал российским партнерам, что это нереально", - добавил посол.
СМИ: ЕС отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа