https://1prime.ru/20250415/gaz-856712589.html

В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 15.04.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 1% – до 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T19:59+0300

2025-04-15T19:59+0300

2025-04-15T19:59+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 1% – до 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 407,9 доллара за тысячу кубометров (+0,5%). Ценовой максимум составил 416,4 доллара (+2,6%), ценовой минимум – 399,7 доллара (-1,5%). Последние фьючерсы торговались по 400,4 доллара (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 405,8 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе во вторник немного снижается… ЕС сегодня отложил публикацию "дорожной карты" по отказу от газа российского происхождения. Политики и чиновники продолжают изучать юридические аспекты, которые могли бы разорвать существующие контракты и при этом не платить высокие штрафы. С фундаментальной точки зрения, никакой новой информации, значимой для рынка газа в ЕС, пока не появилось. Сезонный фактор исключен", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250414/ice-856677611.html

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европа, газ, цены