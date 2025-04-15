https://1prime.ru/20250415/gazprom-856702983.html
"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами
"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами
"Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта сокращения выбросов метана в атмосферу с использованием мобильных... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T15:02+0300
2025-04-15T15:02+0300
2025-04-15T15:02+0300
энергетика
промышленность
москва
ямал
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/76314/99/763149961_0:119:3135:1882_1920x0_80_0_0_1b94e45bd0d0d6ab39d73950d1f82d4e.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта сокращения выбросов метана в атмосферу с использованием мобильных компрессорных станций, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков в кулуарах Евразийского нефтегазового форума. "Две сделки: ранее мы продали единицы напрямую – около 1,5 тысяч, а вторую сделку, буквально две недели назад, оформили на Московской бирже: достаточно удачно – по 900 рублей", - сказал он. Сделки заключены с одной из крупнейших российских химических компаний и на Московской бирже, уточнил Ишков. Он добавил, что был интерес со стороны корпорации "Дом.рф", но не устроила предложенная цена. ООО "Газпром мобильные компрессорные станции" в 2023 году зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект, предполагающий предотвращение выбросов в атмосферу Земли метана с использованием мобильных компрессорных станций при подготовке участков магистральных трубопроводов к проведению ремонтных работ. В обращение будут выпущены почти 50 миллионов углеродных единиц. Проект будет осуществляться в пределах Единой системы газоснабжения России, начиная с полуострова Ямал на северо-восток Европейской части РФ, и до границы с Казахстаном на юге, в отношении всех запланированных ремонтируемых участков магистральных газопроводов различного диаметра - от 700 до 1420 миллиметров.
https://1prime.ru/20250415/vodorod-856701725.html
москва
ямал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76314/99/763149961_233:0:2900:2000_1920x0_80_0_0_25e0c5ae7d94557b3061b11d8978d92d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, москва, ямал, газпром
Энергетика, Промышленность, МОСКВА, ЯМАЛ, Газпром
"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами
Ишков: "Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта сокращения выбросов метана в атмосферу с использованием мобильных компрессорных станций, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков в кулуарах Евразийского нефтегазового форума.
"Две сделки: ранее мы продали единицы напрямую – около 1,5 тысяч, а вторую сделку, буквально две недели назад, оформили на Московской бирже: достаточно удачно – по 900 рублей", - сказал он.
Сделки заключены с одной из крупнейших российских химических компаний и на Московской бирже, уточнил Ишков. Он добавил, что был интерес со стороны корпорации "Дом.рф", но не устроила предложенная цена.
ООО "Газпром мобильные компрессорные станции" в 2023 году зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект, предполагающий предотвращение выбросов в атмосферу Земли метана с использованием мобильных компрессорных станций при подготовке участков магистральных трубопроводов к проведению ремонтных работ.
В обращение будут выпущены почти 50 миллионов углеродных единиц. Проект будет осуществляться в пределах Единой системы газоснабжения России, начиная с полуострова Ямал на северо-восток Европейской части РФ, и до границы с Казахстаном на юге, в отношении всех запланированных ремонтируемых участков магистральных газопроводов различного диаметра - от 700 до 1420 миллиметров.
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород