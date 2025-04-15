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"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами - 15.04.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами
"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами
"Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта сокращения выбросов метана в атмосферу с использованием мобильных... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T15:02+0300
2025-04-15T15:02+0300
энергетика
промышленность
москва
ямал
газпром
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта сокращения выбросов метана в атмосферу с использованием мобильных компрессорных станций, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков в кулуарах Евразийского нефтегазового форума. "Две сделки: ранее мы продали единицы напрямую – около 1,5 тысяч, а вторую сделку, буквально две недели назад, оформили на Московской бирже: достаточно удачно – по 900 рублей", - сказал он. Сделки заключены с одной из крупнейших российских химических компаний и на Московской бирже, уточнил Ишков. Он добавил, что был интерес со стороны корпорации "Дом.рф", но не устроила предложенная цена. ООО "Газпром мобильные компрессорные станции" в 2023 году зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект, предполагающий предотвращение выбросов в атмосферу Земли метана с использованием мобильных компрессорных станций при подготовке участков магистральных трубопроводов к проведению ремонтных работ. В обращение будут выпущены почти 50 миллионов углеродных единиц. Проект будет осуществляться в пределах Единой системы газоснабжения России, начиная с полуострова Ямал на северо-восток Европейской части РФ, и до границы с Казахстаном на юге, в отношении всех запланированных ремонтируемых участков магистральных газопроводов различного диаметра - от 700 до 1420 миллиметров.
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промышленность, москва, ямал, газпром
Энергетика, Промышленность, МОСКВА, ЯМАЛ, Газпром
15:02 15.04.2025
 
"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами

Ишков: "Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта сокращения выбросов метана в атмосферу с использованием мобильных компрессорных станций, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков в кулуарах Евразийского нефтегазового форума.
"Две сделки: ранее мы продали единицы напрямую – около 1,5 тысяч, а вторую сделку, буквально две недели назад, оформили на Московской бирже: достаточно удачно – по 900 рублей", - сказал он.
Сделки заключены с одной из крупнейших российских химических компаний и на Московской бирже, уточнил Ишков. Он добавил, что был интерес со стороны корпорации "Дом.рф", но не устроила предложенная цена.
ООО "Газпром мобильные компрессорные станции" в 2023 году зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект, предполагающий предотвращение выбросов в атмосферу Земли метана с использованием мобильных компрессорных станций при подготовке участков магистральных трубопроводов к проведению ремонтных работ.
В обращение будут выпущены почти 50 миллионов углеродных единиц. Проект будет осуществляться в пределах Единой системы газоснабжения России, начиная с полуострова Ямал на северо-восток Европейской части РФ, и до границы с Казахстаном на юге, в отношении всех запланированных ремонтируемых участков магистральных газопроводов различного диаметра - от 700 до 1420 миллиметров.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
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14:23
 
ЭнергетикаПромышленностьМОСКВАЯМАЛГазпром
 
 
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