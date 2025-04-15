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"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами

"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами

"Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта сокращения выбросов метана в атмосферу с использованием мобильных... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T15:02+0300

2025-04-15T15:02+0300

2025-04-15T15:02+0300

энергетика

промышленность

москва

ямал

газпром

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта сокращения выбросов метана в атмосферу с использованием мобильных компрессорных станций, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков в кулуарах Евразийского нефтегазового форума. "Две сделки: ранее мы продали единицы напрямую – около 1,5 тысяч, а вторую сделку, буквально две недели назад, оформили на Московской бирже: достаточно удачно – по 900 рублей", - сказал он. Сделки заключены с одной из крупнейших российских химических компаний и на Московской бирже, уточнил Ишков. Он добавил, что был интерес со стороны корпорации "Дом.рф", но не устроила предложенная цена. ООО "Газпром мобильные компрессорные станции" в 2023 году зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект, предполагающий предотвращение выбросов в атмосферу Земли метана с использованием мобильных компрессорных станций при подготовке участков магистральных трубопроводов к проведению ремонтных работ. В обращение будут выпущены почти 50 миллионов углеродных единиц. Проект будет осуществляться в пределах Единой системы газоснабжения России, начиная с полуострова Ямал на северо-восток Европейской части РФ, и до границы с Казахстаном на юге, в отношении всех запланированных ремонтируемых участков магистральных газопроводов различного диаметра - от 700 до 1420 миллиметров.

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промышленность, москва, ямал, газпром