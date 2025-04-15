https://1prime.ru/20250415/gazprom-856714546.html
"Газпром" нарастил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн
"Газпром" нарастил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" нарастил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов долларов с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T21:53+0300
2025-04-15T21:53+0300
2025-04-15T21:54+0300
экономика
газпром
биржевые облигации
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов долларов с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-13 с ежемесячными купонами. Изначально объем размещения ожидался в размере 200 миллионов долларов. Финальный ориентир ставки купонов составил 7,65% годовых. "Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 миллионов долларов и ставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на 150 миллионов долларов и снизить ставку купона на 35 базисных пунктов", - говорится в сообщении. "Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов", - также сообщил банк. Техническая часть размещения назначена на 18 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. "Газпром" выступает поручителем по выпуску.
https://1prime.ru/20250415/gazprom-856702983.html
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газпром, биржевые облигации
Экономика, Газпром, биржевые облигации
"Газпром" нарастил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов долларов с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-13 с ежемесячными купонами. Изначально объем размещения ожидался в размере 200 миллионов долларов. Финальный ориентир ставки купонов составил 7,65% годовых.
"Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 миллионов долларов и ставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на 150 миллионов долларов и снизить ставку купона на 35 базисных пунктов", - говорится в сообщении.
"Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов", - также сообщил банк.
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Техническая часть размещения назначена на 18 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. "Газпром" выступает поручителем по выпуску.