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В ГД внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

В ГД внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ - 15.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить повышающие коэффициенты при | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T02:01+0300

2025-04-15T02:01+0300

2025-04-15T02:01+0300

энергетика

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россия

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить повышающие коэффициенты при оплате жилищно-коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроектом предлагается исключить положение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчете платы за коммунальную услугу по водоснабжению для собственников помещений в многоквартирных домах", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается раз и на всегда ликвидировать злоупотребления управляющих и ресурсоснабжающих коммунальных компаний, устанавливающих повышающие коэффициенты за потребление воды и тепла. По его словам, довольно часто многие россияне сталкиваются с весьма распространённой проблемой, когда из-за несовершенства законов, "а, по сути, из-за произвола коммунальщиков", им начинают выставлять повышенные счета за ЖКХ. "Такое происходит, когда, например, у владельца квартиры истёк срок эксплуатации водосчетчика. До тех пор, пока он его не заменит, ему придётся платить за воду с учётом повышенного коэффициента, то есть за объём воды, который не был потреблён", – рассказал политик. Миронов добавил, что аналогичная ситуация возникает, если граждане вовремя не прошли поверку счётчика, в этом случае оборудование считается неисправным, и людям тоже приходится платить больше, чем раньше. "Как и в том случае, если установка прибора учета не представляется возможной. Бремя доказывать и объяснять, что счётчик невозможно поставить по техническим причинам, возлагается на владельцев квартиры, и в этом случае они снова попадают на повышающий коэффициент", – сказал лидер СРЗП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, сергей миронов, госдума