https://1prime.ru/20250415/genprokuratura-856706486.html

Генпрокуратура направила в ОАЭ запрос об изъятии квартир экс-полицейского

Генпрокуратура направила в ОАЭ запрос об изъятии квартир экс-полицейского - 15.04.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура направила в ОАЭ запрос об изъятии квартир экс-полицейского

Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов запрос об изъятии пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T16:34+0300

2025-04-15T16:34+0300

2025-04-15T16:34+0300

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АБУ-ДАБИ, 15 апр – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов запрос об изъятии пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65 миллионов рублей, которые принадлежат бывшему московскому инспектору ДПС, передает корреспондент РИА Новости. "Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше 3 миллионов дирхам", - сказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в Абу-Даби на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом. По его словам, в начале 2025 года в компетентные органы ОАЭ были направлены документы для исполнения данного судебного решения. "Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности взять рассмотрение данного запроса на контроль", - добавил Краснов. Лефортовский районный суд в декабре 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову. Во время своей службы в ДПС Кузнецов с родственниками и другими близкими приобрели более 20 объектов недвижимого имущества, в том числе за рубежом, и автомобиль. У него нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов, деньги хранились в банковских ячейках. При этом сведений о законности источников дохода экс-полицейский не предоставил.

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недвижимость, россия, оаэ, дубай