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В ГД назвали самооздоровлением системы отзыв лицензии у Промтрансбанка

В ГД назвали самооздоровлением системы отзыв лицензии у Промтрансбанка - 15.04.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали самооздоровлением системы отзыв лицензии у Промтрансбанка

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Промтрансбанка - это самооздоровление системы, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T09:10+0300

2025-04-15T09:10+0300

2025-04-15T09:10+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Промтрансбанка - это самооздоровление системы, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, банк зарегистрирован в Уфе. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе РФ. "Это самооздоровление системы. Центральный Банк в данном случае ведет себя исключительно исходя из закона, из того, что возникают риски для клиентов, действует только из этих соображений… Каких-то чисток, ничего такого нет", - сказал Аксаков. Также, по его словам, Банк России "максимально хотел бы, чтобы было больше банков". "Нет у него (ЦБ РФ - ред.) позиции уменьшать (количество банков - ред.), просто он все делает, чтобы банки в максимальном количестве сохранились, чтоб конкуренции больше было. Это все просто вынужденная мера", - подытожил Аксаков. На сайте регулятора указано, что Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также, по данным ЦБ, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

https://1prime.ru/20250415/litsenziya-856684733.html

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банки, финансы, россия, анатолий аксаков, госдума