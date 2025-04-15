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Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции
Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции - 15.04.2025, ПРАЙМ
Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции
Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T09:34+0300
2025-04-15T09:34+0300
экономика
россия
индонезия
минсельхоз
сельское хозяйство
говядина
мясо
мираторг
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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой. "(Обсуждаем - ред.) увеличение объемов поставок животноводческой продукции. В принципе открытие мясного рынка. В первую очередь говядина", - сказал он.Кроме того, Боровой отметил, что ранее компания "Мираторг" встречалась с представителями Индонезии и добавил, что Минсельхоз надеется на скорое открытие рынка мясной продукции Индонезии для российских поставщиков.Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.
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россия, индонезия, минсельхоз, сельское хозяйство, говядина, мясо, мираторг
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Минсельхоз, Сельское хозяйство, Говядина, мясо, Мираторг
09:34 15.04.2025
 
Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции

Минсельхоз: Россия и Индонезия обсудят открытие мясного рынка и поставки говядины

© fotolia.com / .shockМясной отдел в гипермаркете
Мясной отдел в гипермаркете - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© fotolia.com / .shock
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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой.
"(Обсуждаем - ред.) увеличение объемов поставок животноводческой продукции. В принципе открытие мясного рынка. В первую очередь говядина", - сказал он.
Кроме того, Боровой отметил, что ранее компания "Мираторг" встречалась с представителями Индонезии и добавил, что Минсельхоз надеется на скорое открытие рынка мясной продукции Индонезии для российских поставщиков.
Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.
Продажа мяса в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции
Вчера, 13:28
 
ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯМинсельхозСельское хозяйствоГовядинамясоМираторг
 
 
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