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Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции

Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции - 15.04.2025, ПРАЙМ

Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции

Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T09:34+0300

2025-04-15T09:34+0300

2025-04-15T09:34+0300

экономика

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индонезия

минсельхоз

сельское хозяйство

говядина

мясо

мираторг

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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой. "(Обсуждаем - ред.) увеличение объемов поставок животноводческой продукции. В принципе открытие мясного рынка. В первую очередь говядина", - сказал он.Кроме того, Боровой отметил, что ранее компания "Мираторг" встречалась с представителями Индонезии и добавил, что Минсельхоз надеется на скорое открытие рынка мясной продукции Индонезии для российских поставщиков.Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.

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индонезия

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россия, индонезия, минсельхоз, сельское хозяйство, говядина, мясо, мираторг