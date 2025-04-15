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Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра
Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра - 15.04.2025, ПРАЙМ
Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра
Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые полностью польские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, передает агентство IAR. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:42+0300
2025-04-15T12:42+0300
вооружения
общество
польша
нато
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ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые полностью польские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, передает агентство IAR. "Военный институт технологий вооружения и компания PGO разработали снаряд, который сделает Польшу независимой от лицензионного производства", - сказано в сообщении. Согласно данным агентства, в настоящее время боеприпас находится на стадии создания прототипа. Полевые испытания могут начаться уже в 2025 году, а серийное производство — в середине 2026 года. "Снаряды соответствуют стандартам НАТО", - утверждает IAR.
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общество , польша, нато
Вооружения, Общество , ПОЛЬША, НАТО
12:42 15.04.2025
 
Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра

IAR: Польша начнет выпускать собственные артиллерийские снаряды 155-мм калибра

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые полностью польские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, передает агентство IAR.
"Военный институт технологий вооружения и компания PGO разработали снаряд, который сделает Польшу независимой от лицензионного производства", - сказано в сообщении.
Согласно данным агентства, в настоящее время боеприпас находится на стадии создания прототипа. Полевые испытания могут начаться уже в 2025 году, а серийное производство — в середине 2026 года.
"Снаряды соответствуют стандартам НАТО", - утверждает IAR.
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