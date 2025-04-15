https://1prime.ru/20250415/iar-856698132.html
Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра
Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра - 15.04.2025, ПРАЙМ
Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра
Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые полностью польские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, передает агентство IAR. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:42+0300
2025-04-15T12:42+0300
2025-04-15T12:42+0300
вооружения
общество
польша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые полностью польские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, передает агентство IAR. "Военный институт технологий вооружения и компания PGO разработали снаряд, который сделает Польшу независимой от лицензионного производства", - сказано в сообщении. Согласно данным агентства, в настоящее время боеприпас находится на стадии создания прототипа. Полевые испытания могут начаться уже в 2025 году, а серийное производство — в середине 2026 года. "Снаряды соответствуют стандартам НАТО", - утверждает IAR.
https://1prime.ru/20250415/vengriya-856692196.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_226:0:3865:2729_1920x0_80_0_0_5ed88ed0bb94e49ab6d30ebfdf0a51f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, нато
Вооружения, Общество , ПОЛЬША, НАТО
Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра
IAR: Польша начнет выпускать собственные артиллерийские снаряды 155-мм калибра
ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые полностью польские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, передает агентство IAR.
"Военный институт технологий вооружения и компания PGO разработали снаряд, который сделает Польшу независимой от лицензионного производства", - сказано в сообщении.
Согласно данным агентства, в настоящее время боеприпас находится на стадии создания прототипа. Полевые испытания могут начаться уже в 2025 году, а серийное производство — в середине 2026 года.
"Снаряды соответствуют стандартам НАТО", - утверждает IAR.
Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше