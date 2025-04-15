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Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра

Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра - 15.04.2025, ПРАЙМ

Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра

Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые полностью польские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, передает агентство IAR. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T12:42+0300

2025-04-15T12:42+0300

2025-04-15T12:42+0300

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ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые полностью польские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, передает агентство IAR. "Военный институт технологий вооружения и компания PGO разработали снаряд, который сделает Польшу независимой от лицензионного производства", - сказано в сообщении. Согласно данным агентства, в настоящее время боеприпас находится на стадии создания прототипа. Полевые испытания могут начаться уже в 2025 году, а серийное производство — в середине 2026 года. "Снаряды соответствуют стандартам НАТО", - утверждает IAR.

https://1prime.ru/20250415/vengriya-856692196.html

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общество , польша, нато