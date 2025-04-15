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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минимума с 2023 года - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минимума с 2023 года
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минимума с 2023 года - 15.04.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минимума с 2023 года
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал сразу до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте, значение стало минимальным с июля позапрошлого... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:41+0300
2025-04-15T12:41+0300
экономика
рынки
германия
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал сразу до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте, значение стало минимальным с июля позапрошлого года (минус 14,7 пункта), следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 9,5 пункта. Также падение сразу на 65,6 пункта стало сильнейшим по динамике с марта 2022 года, когда показатель упал до минус 39,3 пункта с 54,3 пункта в феврале. Индекс текущих экономических условий в Германии при этом вырос в апреле - до минус 81,2 пункта с минус 87,6 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 86,8 пункта. Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, упал до минус 18,5 пункта с 39,8 пункта месяцем ранее при прогнозе в 14,2 пункта. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны снизился до минус 50,9 пункта с минус 45,2 пункта. "Неустойчивые изменения во внешнеторговой политике США бьют по настроениям в Германии, которые резко ухудшились. Не только последствия, которые объявленные взаимные импортные тарифы могут влечь для мировой торговли, но и динамика их изменения значительно усилили глобальную неопределенность. Экономические ожидания для Германии и еврозоны отражают это развитие событий", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach). В частности, пострадали экспортоемкие отрасли, такие как автомобильная и химическая промышленность, а также металлургия, сталелитейная и машиностроительная отрасли, которые в последнее время имели улучшенные перспективы.
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рынки, германия
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ
12:41 15.04.2025
 
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минимума с 2023 года

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минус 14 пунктов

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал сразу до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте, значение стало минимальным с июля позапрошлого года (минус 14,7 пункта), следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 9,5 пункта. Также падение сразу на 65,6 пункта стало сильнейшим по динамике с марта 2022 года, когда показатель упал до минус 39,3 пункта с 54,3 пункта в феврале.
Индекс текущих экономических условий в Германии при этом вырос в апреле - до минус 81,2 пункта с минус 87,6 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 86,8 пункта.
Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, упал до минус 18,5 пункта с 39,8 пункта месяцем ранее при прогнозе в 14,2 пункта. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны снизился до минус 50,9 пункта с минус 45,2 пункта.
"Неустойчивые изменения во внешнеторговой политике США бьют по настроениям в Германии, которые резко ухудшились. Не только последствия, которые объявленные взаимные импортные тарифы могут влечь для мировой торговли, но и динамика их изменения значительно усилили глобальную неопределенность. Экономические ожидания для Германии и еврозоны отражают это развитие событий", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
В частности, пострадали экспортоемкие отрасли, такие как автомобильная и химическая промышленность, а также металлургия, сталелитейная и машиностроительная отрасли, которые в последнее время имели улучшенные перспективы.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Годовая инфляция в Германии замедлилась
11 апреля, 09:12
 
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