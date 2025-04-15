https://1prime.ru/20250415/indeksy-856701596.html

Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник

Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник - 15.04.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник

Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник после выхода статистики по промышленному производству в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T14:18+0300

2025-04-15T14:18+0300

2025-04-15T14:18+0300

экономика

рынки

индексы

торги

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/75772/56/757725655_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_80db53bdd6df71ac65432939769effb8.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник после выхода статистики по промышленному производству в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,83%, до 8 201,89 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 7 294,42 пункта, немецкий DAX - на 1,28%, до 21 174,8 пункта. Во вторник ранее европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по объему промышленного производства в еврозоне. Показатель в феврале увеличился на 1,2% в годовом выражении, а в месячном - вырос на 1,1%. Аналитики ожидали снижения объема промпроизводства в годовом выражении на 0,8%, а его роста в месячном выражении всего лишь на 0,3%. Мировые рынки обратили внимание на недавние новости относительно торговой политики США. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобилей и запчастей, сообщало агентство Блумберг. Акции автомобильного производителя BMW дорожают на 2,73%, Mercedes Benz - 2,04%, Volkswagen - на 1,73%, Renault - 1,42%, Volvo - 1,83%.

https://1prime.ru/20250415/atr-856698799.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, индексы, торги, европа