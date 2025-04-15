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Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник - 15.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник после выхода статистики по промышленному производству в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T14:18+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник после выхода статистики по промышленному производству в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,83%, до 8 201,89 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 7 294,42 пункта, немецкий DAX - на 1,28%, до 21 174,8 пункта. Во вторник ранее европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по объему промышленного производства в еврозоне. Показатель в феврале увеличился на 1,2% в годовом выражении, а в месячном - вырос на 1,1%. Аналитики ожидали снижения объема промпроизводства в годовом выражении на 0,8%, а его роста в месячном выражении всего лишь на 0,3%. Мировые рынки обратили внимание на недавние новости относительно торговой политики США. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобилей и запчастей, сообщало агентство Блумберг. Акции автомобильного производителя BMW дорожают на 2,73%, Mercedes Benz - 2,04%, Volkswagen - на 1,73%, Renault - 1,42%, Volvo - 1,83%.
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рынки, индексы, торги, европа
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ЕВРОПА
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по промпроизводству в еврозоне
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во вторник после выхода статистики по промышленному производству в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,83%, до 8 201,89 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 7 294,42 пункта, немецкий DAX - на 1,28%, до 21 174,8 пункта.
Во вторник ранее европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по объему промышленного производства в еврозоне. Показатель в феврале увеличился на 1,2% в годовом выражении, а в месячном - вырос на 1,1%. Аналитики ожидали снижения объема промпроизводства в годовом выражении на 0,8%, а его роста в месячном выражении всего лишь на 0,3%.
Мировые рынки обратили внимание на недавние новости относительно торговой политики США. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобилей и запчастей, сообщало агентство Блумберг. Акции автомобильного производителя BMW дорожают на 2,73%, Mercedes Benz - 2,04%, Volkswagen - на 1,73%, Renault - 1,42%, Volvo - 1,83%.
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно ростом