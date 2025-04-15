https://1prime.ru/20250415/indeksy-856712321.html

Фондовые индексы Европы показали рост

Фондовые индексы Европы показали рост - 15.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показали рост

Основные фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе на 1% на фоне роста автомобильного сектора, свидетельствуют данные торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T19:53+0300

2025-04-15T19:53+0300

2025-04-15T19:53+0300

экономика

фондовые индексы европы

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_94c018bbd7e4e827c1eac1d7418dfb9c.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе на 1% на фоне роста автомобильного сектора, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,41% - до 8 249,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,86%, до 7 335,4 пункта, немецкий DAX - на 1,43%, до 21 253,7 пункта. Поддержку европейским индексам оказал рост автомобильного сектора. Как ранее сообщало агентство Блумберг, президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобилей и запчастей. На этом фоне акции Stellantis подорожали на 6,5%, BMW - на 2,2%, Renault - на 1,9%, Mercedes-Benz Group - на 1,8%. Трейдеры также обратили внимание на макростатистику. Так, объем промышленного производства в еврозоне в феврале вырос на 1,2% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали нулевую динамику. В месячном выражении показатель увеличился сильнее ожиданий - на 1,1%. В то же время, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал максимальными с марта 2022 года темпами - до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте.

https://1prime.ru/20250414/indeks-856676983.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фондовые индексы европы, торги