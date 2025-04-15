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Фондовые индексы Европы показали рост - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250415/indeksy-856712321.html
Фондовые индексы Европы показали рост
Фондовые индексы Европы показали рост - 15.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы показали рост
Основные фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе на 1% на фоне роста автомобильного сектора, свидетельствуют данные торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:53+0300
2025-04-15T19:53+0300
экономика
фондовые индексы европы
торги
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе на 1% на фоне роста автомобильного сектора, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,41% - до 8 249,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,86%, до 7 335,4 пункта, немецкий DAX - на 1,43%, до 21 253,7 пункта. Поддержку европейским индексам оказал рост автомобильного сектора. Как ранее сообщало агентство Блумберг, президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобилей и запчастей. На этом фоне акции Stellantis подорожали на 6,5%, BMW - на 2,2%, Renault - на 1,9%, Mercedes-Benz Group - на 1,8%. Трейдеры также обратили внимание на макростатистику. Так, объем промышленного производства в еврозоне в феврале вырос на 1,2% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали нулевую динамику. В месячном выражении показатель увеличился сильнее ожиданий - на 1,1%. В то же время, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал максимальными с марта 2022 года темпами - до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте.
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фондовые индексы европы, торги
Экономика, фондовые индексы Европы, Торги
19:53 15.04.2025
 
Фондовые индексы Европы показали рост

Торги: фондовые индексы Европы выросли на 1% на подъеме автомобильного сектора

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе на 1% на фоне роста автомобильного сектора, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,41% - до 8 249,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,86%, до 7 335,4 пункта, немецкий DAX - на 1,43%, до 21 253,7 пункта.
Поддержку европейским индексам оказал рост автомобильного сектора. Как ранее сообщало агентство Блумберг, президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобилей и запчастей. На этом фоне акции Stellantis подорожали на 6,5%, BMW - на 2,2%, Renault - на 1,9%, Mercedes-Benz Group - на 1,8%.
Трейдеры также обратили внимание на макростатистику. Так, объем промышленного производства в еврозоне в феврале вырос на 1,2% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали нулевую динамику. В месячном выражении показатель увеличился сильнее ожиданий - на 1,1%.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США
Вчера, 19:57
В то же время, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал максимальными с марта 2022 года темпами - до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте.
 
Экономикафондовые индексы ЕвропыТорги
 
 
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