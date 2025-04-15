https://1prime.ru/20250415/indoneziya-856696949.html

Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии

Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии - 15.04.2025, ПРАЙМ

Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии

Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем на 80%, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T12:13+0300

2025-04-15T12:13+0300

2025-04-15T12:18+0300

экономика

россия

индонезия

денис мантуров

экспорт

энергетика

фармацевтика

металлургия

https://cdnn.1prime.ru/img/83421/01/834210131_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_46c817f7318ee054ef0c3fe69a8abf7e.jpg

ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем на 80%, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "За последние пять лет российско-индонезийский товарооборот вырос более чем на 80% (4,3 миллиарда долларов в 2024 году). В результате, по итогам прошлого года Индонезия вошла в тройку наших ведущих внешнеторговых партнёров в АСЕАН", - сказал он в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Мантуров отметил, что потенциал экономического взаимодействия стран существенно шире, добавив, что Россия надеется на расширение сотрудничества с Индонезией в сферах энергетики, экспорта ЛПК и металлургии, фармацевтики и освоения космоса. По мнению вице-премьера, потенциал в сотрудничестве России и Индонезии в области энергетики особенно заметен в области геологоразведки, а также добыче и переработке полезных углеродов.Говоря о развитии экспорта России и Индонезии, Мантуров отметил возможности для развития экспорта в Индонезию изделий лесопромышленного комплекса (ЛПК) и металлургии."Нацелены на расширение взаимовыгодных связей в области фармацевтической и медицинской промышленности… Наши предприятия могут предложить эффективные и безопасные средства для борьбы с онкологическими, аутоиммунными и орфанными заболеваниями, инсулины, противогриппозные и другие вакцины", - добавил вице-премьер, комментируя возможности развития сотрудничества стран в области фармацевтики. Говоря о сфере исследования космоса, Мантуров отметил, что Россия открыта к диалогу с Индонезией по многим направлениям сферы, начиная технологиями дистанционного зондирования земли и спутниковой навигации и заканчивая пилотируемой космонавтикой и подготовкой кадров.По словам Мантурова, Индонезия рассматривает возможность направить своих космонавтов в космос, а также расширить свою спутниковую группировку, используя для этого российские технологии.

https://1prime.ru/20250415/manturov-856696142.html

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия, денис мантуров, экспорт, энергетика, фармацевтика, металлургия