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Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии
Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии - 15.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии
Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем на 80%, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:13+0300
2025-04-15T12:18+0300
экономика
россия
индонезия
денис мантуров
экспорт
энергетика
фармацевтика
металлургия
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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем на 80%, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "За последние пять лет российско-индонезийский товарооборот вырос более чем на 80% (4,3 миллиарда долларов в 2024 году). В результате, по итогам прошлого года Индонезия вошла в тройку наших ведущих внешнеторговых партнёров в АСЕАН", - сказал он в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Мантуров отметил, что потенциал экономического взаимодействия стран существенно шире, добавив, что Россия надеется на расширение сотрудничества с Индонезией в сферах энергетики, экспорта ЛПК и металлургии, фармацевтики и освоения космоса. По мнению вице-премьера, потенциал в сотрудничестве России и Индонезии в области энергетики особенно заметен в области геологоразведки, а также добыче и переработке полезных углеродов.Говоря о развитии экспорта России и Индонезии, Мантуров отметил возможности для развития экспорта в Индонезию изделий лесопромышленного комплекса (ЛПК) и металлургии."Нацелены на расширение взаимовыгодных связей в области фармацевтической и медицинской промышленности… Наши предприятия могут предложить эффективные и безопасные средства для борьбы с онкологическими, аутоиммунными и орфанными заболеваниями, инсулины, противогриппозные и другие вакцины", - добавил вице-премьер, комментируя возможности развития сотрудничества стран в области фармацевтики. Говоря о сфере исследования космоса, Мантуров отметил, что Россия открыта к диалогу с Индонезией по многим направлениям сферы, начиная технологиями дистанционного зондирования земли и спутниковой навигации и заканчивая пилотируемой космонавтикой и подготовкой кадров.По словам Мантурова, Индонезия рассматривает возможность направить своих космонавтов в космос, а также расширить свою спутниковую группировку, используя для этого российские технологии.
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россия, индонезия, денис мантуров, экспорт, энергетика, фармацевтика, металлургия
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Денис Мантуров, экспорт, энергетика, Фармацевтика, металлургия
12:13 15.04.2025 (обновлено: 12:18 15.04.2025)
 
Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии

Мантуров: РФ увеличила товарооборот с Индонезией и надеется на расширение по энергетике

© РИА Новости . Букбис Чандра Исмет Бэй | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Индонезии
Повседневная жизнь в Индонезии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Букбис Чандра Исмет Бэй
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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем на 80%, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"За последние пять лет российско-индонезийский товарооборот вырос более чем на 80% (4,3 миллиарда долларов в 2024 году). В результате, по итогам прошлого года Индонезия вошла в тройку наших ведущих внешнеторговых партнёров в АСЕАН", - сказал он в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Мантуров отметил, что потенциал экономического взаимодействия стран существенно шире, добавив, что Россия надеется на расширение сотрудничества с Индонезией в сферах энергетики, экспорта ЛПК и металлургии, фармацевтики и освоения космоса.
По мнению вице-премьера, потенциал в сотрудничестве России и Индонезии в области энергетики особенно заметен в области геологоразведки, а также добыче и переработке полезных углеродов.
Говоря о развитии экспорта России и Индонезии, Мантуров отметил возможности для развития экспорта в Индонезию изделий лесопромышленного комплекса (ЛПК) и металлургии.
"Нацелены на расширение взаимовыгодных связей в области фармацевтической и медицинской промышленности… Наши предприятия могут предложить эффективные и безопасные средства для борьбы с онкологическими, аутоиммунными и орфанными заболеваниями, инсулины, противогриппозные и другие вакцины", - добавил вице-премьер, комментируя возможности развития сотрудничества стран в области фармацевтики.
Говоря о сфере исследования космоса, Мантуров отметил, что Россия открыта к диалогу с Индонезией по многим направлениям сферы, начиная технологиями дистанционного зондирования земли и спутниковой навигации и заканчивая пилотируемой космонавтикой и подготовкой кадров.
По словам Мантурова, Индонезия рассматривает возможность направить своих космонавтов в космос, а также расширить свою спутниковую группировку, используя для этого российские технологии.
В цехе мясоперерабатывающего предприятия - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции
11:59
 
ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯДенис МантуровэкспортэнергетикаФармацевтикаметаллургия
 
 
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