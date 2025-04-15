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В ЦБ назвали сроки начала снижения инфляции в России - 15.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250415/inflyatsiya-856710982.html
В ЦБ назвали сроки начала снижения инфляции в России
В ЦБ назвали сроки начала снижения инфляции в России - 15.04.2025, ПРАЙМ
В ЦБ назвали сроки начала снижения инфляции в России
Показатель годовой инфляции в отсутствие новых сильных проинфляционных шоков перейдет к снижению с мая текущего года, говорится в бюллетене департамента... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:03+0300
2025-04-15T19:03+0300
экономика
банк россии
инфляция
снижение
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Показатель годовой инфляции в отсутствие новых сильных проинфляционных шоков перейдет к снижению с мая текущего года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "В отсутствие новых сильных проинфляционных шоков показатель годовой инфляции перейдет к снижению с мая", - говорится в материалах. Аналитики считают, что это произойдет как за счет дальнейшего постепенного торможения текущего роста цен, так и из-за выхода из расчета годовой инфляции высоких значений месячных приростов мая–декабря 2024 года. Также в материалах указывается, что торможение роста кредитования привело к замедлению роста денежных агрегатов, что повысит устойчивость процессов дезинфляции в дальнейшем. "В частности, укрепилась уверенность в том, что годовая инфляция последовательно снизится в предстоящие кварталы", - заключили аналитики ЦБ.
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банк россии, инфляция, снижение
Экономика, Банк России, инфляция, снижение
19:03 15.04.2025
 
В ЦБ назвали сроки начала снижения инфляции в России

Аналитики ЦБ: показатель годовой инфляции в РФ перейдет к снижению с мая 2025 г

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Показатель годовой инфляции в отсутствие новых сильных проинфляционных шоков перейдет к снижению с мая текущего года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"В отсутствие новых сильных проинфляционных шоков показатель годовой инфляции перейдет к снижению с мая", - говорится в материалах.
Аналитики считают, что это произойдет как за счет дальнейшего постепенного торможения текущего роста цен, так и из-за выхода из расчета годовой инфляции высоких значений месячных приростов мая–декабря 2024 года.
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Также в материалах указывается, что торможение роста кредитования привело к замедлению роста денежных агрегатов, что повысит устойчивость процессов дезинфляции в дальнейшем.
"В частности, укрепилась уверенность в том, что годовая инфляция последовательно снизится в предстоящие кварталы", - заключили аналитики ЦБ.
 
ЭкономикаБанк Россииинфляцияснижение
 
 
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