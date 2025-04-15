https://1prime.ru/20250415/inflyatsiya-856712040.html
Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией
Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией - 15.04.2025, ПРАЙМ
Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией
Ситуация с инфляцией в РФ постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:42+0300
2025-04-15T19:42+0300
2025-04-15T19:43+0300
экономика
владимир путин
инфляция в россии
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ситуация с инфляцией в РФ постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин. "Ситуация (с инфляцией в РФ - ред.) постепенно меняется в лучшую сторону", - сказал Путин на расширенном заседание президиума Госсовета в РФ.Вместе с тем президент отметил, что правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане."И Центральный банк, и правительство считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане РФ. Это просто такая логика решения экономических проблем", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
https://1prime.ru/20250415/inflyatsiya-856710982.html
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владимир путин, инфляция в россии
Экономика, Владимир Путин, инфляция в России
Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией
Путин: ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ситуация с инфляцией в РФ постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин.
"Ситуация (с инфляцией в РФ - ред.) постепенно меняется в лучшую сторону", - сказал Путин на расширенном заседание президиума Госсовета в РФ.
Вместе с тем президент отметил, что правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане.
"И Центральный банк, и правительство считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане РФ. Это просто такая логика решения экономических проблем", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
В ЦБ назвали сроки начала снижения инфляции в России