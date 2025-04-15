Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует в расширение завода в РФ - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250415/investitsii-856710572.html
Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует в расширение завода в РФ
Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует в расширение завода в РФ - 15.04.2025, ПРАЙМ
Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует в расширение завода в РФ
Южнокорейская компания Orion, известная своим бисквитным печеньем с суфле Choco Pie, инвестирует почти 170 миллионов долларов в расширение производственных... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T23:36+0300
2025-04-15T23:36+0300
экономика
южная корея
инвестиции
завод
тверь
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83418b75560370cc808f4cfaf999da39.jpg
СЕУЛ, 15 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Orion, известная своим бисквитным печеньем с суфле Choco Pie, инвестирует почти 170 миллионов долларов в расширение производственных линий собственного завода в Твери, говорится в сообщении компании. "Объемов поставок Choco Pie не хватает даже в нынешних условиях загрузки мощностей завода на 120%, поэтому было принято решение построить на заводе в Твери новый заводской корпус... Общий объем инвестиций составит 240 миллиардов вон (около 168 миллионов долларов США - ред.)", - сообщила компания на своем сайте. В сообщении отмечается, что продажи Orion в России шестой год подряд растут двузначными цифрами, в связи с чем в 2022 году компания открыла собственное производство под Тверью и спустя три года увеличивает его мощности. В новом корпусе планируется установить 16 производственных линий, которые помимо различных видов "чокопаев" будут выпускать другие бисквитные печенья, снеки, конфеты и прочую кондитерскую продукцию. Расширение производства, как ожидается, поможет компании увеличить ежегодные продажи в России в два раза, доведя их до уровня в 750 миллиардов вон (около 525 миллионов долларов США).
https://1prime.ru/20250331/sanktsii-856242743.html
южная корея
тверь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_137fd2ec416bcfbef492d713ba74aedd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, инвестиции, завод, тверь
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, инвестиции, завод, ТВЕРЬ
23:36 15.04.2025
 
Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует в расширение завода в РФ

Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует $170 млн в завод в Твери

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 15 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Orion, известная своим бисквитным печеньем с суфле Choco Pie, инвестирует почти 170 миллионов долларов в расширение производственных линий собственного завода в Твери, говорится в сообщении компании.
"Объемов поставок Choco Pie не хватает даже в нынешних условиях загрузки мощностей завода на 120%, поэтому было принято решение построить на заводе в Твери новый заводской корпус... Общий объем инвестиций составит 240 миллиардов вон (около 168 миллионов долларов США - ред.)", - сообщила компания на своем сайте.
В сообщении отмечается, что продажи Orion в России шестой год подряд растут двузначными цифрами, в связи с чем в 2022 году компания открыла собственное производство под Тверью и спустя три года увеличивает его мощности. В новом корпусе планируется установить 16 производственных линий, которые помимо различных видов "чокопаев" будут выпускать другие бисквитные печенья, снеки, конфеты и прочую кондитерскую продукцию.
Флаг Южной Кореи
Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США
31 марта, 11:16
Расширение производства, как ожидается, поможет компании увеличить ежегодные продажи в России в два раза, доведя их до уровня в 750 миллиардов вон (около 525 миллионов долларов США).
 
ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯинвестициизаводТВЕРЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала