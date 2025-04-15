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Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует в расширение завода в РФ

Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует в расширение завода в РФ - 15.04.2025, ПРАЙМ

Южнокорейский производитель Choco Pie инвестирует в расширение завода в РФ

Южнокорейская компания Orion, известная своим бисквитным печеньем с суфле Choco Pie, инвестирует почти 170 миллионов долларов в расширение производственных... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T23:36+0300

2025-04-15T23:36+0300

2025-04-15T23:36+0300

экономика

южная корея

инвестиции

завод

тверь

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СЕУЛ, 15 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Orion, известная своим бисквитным печеньем с суфле Choco Pie, инвестирует почти 170 миллионов долларов в расширение производственных линий собственного завода в Твери, говорится в сообщении компании. "Объемов поставок Choco Pie не хватает даже в нынешних условиях загрузки мощностей завода на 120%, поэтому было принято решение построить на заводе в Твери новый заводской корпус... Общий объем инвестиций составит 240 миллиардов вон (около 168 миллионов долларов США - ред.)", - сообщила компания на своем сайте. В сообщении отмечается, что продажи Orion в России шестой год подряд растут двузначными цифрами, в связи с чем в 2022 году компания открыла собственное производство под Тверью и спустя три года увеличивает его мощности. В новом корпусе планируется установить 16 производственных линий, которые помимо различных видов "чокопаев" будут выпускать другие бисквитные печенья, снеки, конфеты и прочую кондитерскую продукцию. Расширение производства, как ожидается, поможет компании увеличить ежегодные продажи в России в два раза, доведя их до уровня в 750 миллиардов вон (около 525 миллионов долларов США).

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южная корея

тверь

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южная корея, инвестиции, завод, тверь