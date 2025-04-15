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Хуснуллин высказался о стабилизации политики в области ипотеки

Хуснуллин высказался о стабилизации политики в области ипотеки - 15.04.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин высказался о стабилизации политики в области ипотеки

В России для поддержания темпов строительства жилья необходима стабильная политика в области ипотеки до 2030 года, сказал на расширенном заседании президиума... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T19:17+0300

2025-04-15T19:17+0300

2025-04-15T19:21+0300

экономика

марат хуснуллин

ипотека

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. В России для поддержания темпов строительства жилья необходима стабильная политика в области ипотеки до 2030 года, сказал на расширенном заседании президиума Госсовета РФ ице-премьер Марат Хуснуллин. "Для поддержания набранных темпов строительства и выполнения всех показателей необходима стабильная политика по ипотеке на все время реализации нацпроекта (по жилью - ред.)", - сказал он.Вице-премьер отметил, что сегодня с учетом высокой ключевой ставки, недоступной рыночной ипотеки и ограничений по участию в льготных программах у населения сократилась возможность по улучшению своих жилищных условий.Также он предложил проработать введение рассрочки на новостройки и после ввода домов в эксплуатацию. "Важно развивать альтернативные механизмы приобретения жилья. В настоящее время застройщиками используется предусмотренный законодательством механизм рассрочки, применяемый до ввода дома в эксплуатацию. Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщиков и после ввода объекта в эксплуатацию, если они полностью рассчитались с банками, закрыли счета эскроу, никому ничего не должны. Для этого просто нужно предусмотреть возможность установление залога на такое имущество", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.Хуснуллин подчеркнул, что в текущих условиях мера была бы крайне востребованной, так как об этом просят застройщики.

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марат хуснуллин, ипотека, политика