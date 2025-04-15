https://1prime.ru/20250415/isk-856707800.html
ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей
ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей - 15.04.2025, ПРАЙМ
ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" к крупному американскому банку Bank of New York Mellon о взыскании чуть более 20 миллионов... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:57+0300
2025-04-15T16:57+0300
2025-04-15T16:57+0300
финансы
банки
москва
bny mellon
bank of new york
https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d369226ca87e2dd20d6deb10dc95b80.jpg
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" к крупному американскому банку Bank of New York Mellon о взыскании чуть более 20 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 14 апреля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом истец просит привлечь к разбирательству ПАО "Русгидро". "Русгидро" – крупнейший по установленной мощности в России электроэнергетический холдинг. В Сибири компания эксплуатирует и владеет четырьмя ГЭС: Саяно-Шушенской и Майнской в Хакасии, Новосибирской ГЭС в Новосибирской области и Богучанской ГЭС в Красноярском крае, а также тремя небольшими тепловыми электростанциями и ветроустановкой. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
https://1prime.ru/20250414/tramp-856679629.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_a0a7870e70ae7fa93aad308cf82cbd4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва, bny mellon, bank of new york
Финансы, Банки, МОСКВА, BNY Mellon, Bank of New York
ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей
ВЭБ подал в Москве иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" к крупному американскому банку Bank of New York Mellon о взыскании чуть более 20 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 14 апреля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом истец просит привлечь к разбирательству ПАО "Русгидро".
"Русгидро" – крупнейший по установленной мощности в России электроэнергетический холдинг. В Сибири компания эксплуатирует и владеет четырьмя ГЭС: Саяно-Шушенской и Майнской в Хакасии, Новосибирской ГЭС в Новосибирской области и Богучанской ГЭС в Красноярском крае, а также тремя небольшими тепловыми электростанциями и ветроустановкой.
BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
В США подали иск против пошлин Трампа