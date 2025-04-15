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ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей - 15.04.2025, ПРАЙМ
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ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей
ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей - 15.04.2025, ПРАЙМ
ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" к крупному американскому банку Bank of New York Mellon о взыскании чуть более 20 миллионов... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:57+0300
2025-04-15T16:57+0300
финансы
банки
москва
bny mellon
bank of new york
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" к крупному американскому банку Bank of New York Mellon о взыскании чуть более 20 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 14 апреля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом истец просит привлечь к разбирательству ПАО "Русгидро". "Русгидро" – крупнейший по установленной мощности в России электроэнергетический холдинг. В Сибири компания эксплуатирует и владеет четырьмя ГЭС: Саяно-Шушенской и Майнской в Хакасии, Новосибирской ГЭС в Новосибирской области и Богучанской ГЭС в Красноярском крае, а также тремя небольшими тепловыми электростанциями и ветроустановкой. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
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финансы, банки, москва, bny mellon, bank of new york
Финансы, Банки, МОСКВА, BNY Mellon, Bank of New York
16:57 15.04.2025
 
ВЭБ подал иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей

ВЭБ подал в Москве иск к Bank of New York Mellon на 20 миллионов рублей

ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" к крупному американскому банку Bank of New York Mellon о взыскании чуть более 20 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 14 апреля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом истец просит привлечь к разбирательству ПАО "Русгидро".
"Русгидро" – крупнейший по установленной мощности в России электроэнергетический холдинг. В Сибири компания эксплуатирует и владеет четырьмя ГЭС: Саяно-Шушенской и Майнской в Хакасии, Новосибирской ГЭС в Новосибирской области и Богучанской ГЭС в Красноярском крае, а также тремя небольшими тепловыми электростанциями и ветроустановкой.
BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
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