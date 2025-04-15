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В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий
В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий
Более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T22:29+0300
2025-04-15T22:30+0300
экономика
москва
кондитерские изделия
изъятие
роспотребнадзор
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе контрольно-надзорных мероприятий осуществляет надзор за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий... По результатам проведенных проверок в связи с установлением фактов несоответствия пищевой продукции обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности, управлением было изъято из оборота 130 партий кондитерских изделий в количестве 803,9 килограмма и 126 партий хлебобулочных изделий в количестве 545,47 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что основными причинами изъятия из оборота пищевой продукции стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре, реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности, хранение и реализация продукции с нарушением температурного режима, без маркировочных ярлыков. "По всем фактам выявления некачественной и опасной пищевой продукции приняты меры по приостановлению реализации данной продукции, ответственные лица за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности по части 1, части 2 статьи 14.43 КоАП РФ", - добавляет столичный Роспотребнадзор.
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москва, кондитерские изделия, изъятие, роспотребнадзор
Экономика, МОСКВА, кондитерские изделия, изъятие, Роспотребнадзор
22:29 15.04.2025 (обновлено: 22:30 15.04.2025)
 
В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий

РПН: в Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФорум-выставка "Кооперация-2018"
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе контрольно-надзорных мероприятий осуществляет надзор за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий... По результатам проведенных проверок в связи с установлением фактов несоответствия пищевой продукции обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности, управлением было изъято из оборота 130 партий кондитерских изделий в количестве 803,9 килограмма и 126 партий хлебобулочных изделий в количестве 545,47 килограмма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными причинами изъятия из оборота пищевой продукции стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре, реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности, хранение и реализация продукции с нарушением температурного режима, без маркировочных ярлыков.
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"По всем фактам выявления некачественной и опасной пищевой продукции приняты меры по приостановлению реализации данной продукции, ответственные лица за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности по части 1, части 2 статьи 14.43 КоАП РФ", - добавляет столичный Роспотребнадзор.
 
ЭкономикаМОСКВАкондитерские изделияизъятиеРоспотребнадзор
 
 
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