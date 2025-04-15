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В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий

В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий - 15.04.2025, ПРАЙМ

В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских изделий

Более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T22:29+0300

2025-04-15T22:29+0300

2025-04-15T22:30+0300

экономика

москва

кондитерские изделия

изъятие

роспотребнадзор

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе контрольно-надзорных мероприятий осуществляет надзор за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий... По результатам проведенных проверок в связи с установлением фактов несоответствия пищевой продукции обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности, управлением было изъято из оборота 130 партий кондитерских изделий в количестве 803,9 килограмма и 126 партий хлебобулочных изделий в количестве 545,47 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что основными причинами изъятия из оборота пищевой продукции стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре, реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности, хранение и реализация продукции с нарушением температурного режима, без маркировочных ярлыков. "По всем фактам выявления некачественной и опасной пищевой продукции приняты меры по приостановлению реализации данной продукции, ответственные лица за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности по части 1, части 2 статьи 14.43 КоАП РФ", - добавляет столичный Роспотребнадзор.

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москва, кондитерские изделия, изъятие, роспотребнадзор