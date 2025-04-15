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Юрист рассказал о штрафах за вылов омуля на Байкале - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказал о штрафах за вылов омуля на Байкале
Юрист рассказал о штрафах за вылов омуля на Байкале - 15.04.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах за вылов омуля на Байкале
Вылавливая омуля на Байкале сверх установленных нормативов, можно понести административное наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T03:04+0300
2025-04-15T03:04+0300
общество
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Вылавливая омуля на Байкале сверх установленных нормативов, можно понести административное наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией снастей, а в особо тяжелых случаях - даже уголовное с лишением свободы на срок до двух лет, рассказал РИА Новости основатель компании Yang Consult, юрист Магомед Янгулби. Согласно "Правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна", напомнил юрист, суточная норма вылова омуля составляет 5 килограммов на человека. Если человек находится на водном объекте более одних суток, то максимальный объём вылова - не более 2 суточных норм, то есть 10 килограммов на человека. За нарушение правил рыболовства закон определяет несколько видов наказания. "Административная ответственность... влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой", - сказал юрист. Согласно части 1 статьи 256 УК РФ незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, предостерегает Янгулби. Кроме того, он напомнил о необходимости обязательного возмещения ущерба водным биоресурсам. Такса для исчисления ущерба за один экземпляр омуля байкальского, независимо от размера и веса, составляет 3640 рублей. А во время нерестового запрета она будет еще выше. "При вылове байкальского омуля в запрещенные периоды и в запрещенном месте ущерб составит 7280 рублей за одну рыбу", - предупреждает он.
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40
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общество , россия, москва, байкал, рф
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Байкал, РФ
03:04 15.04.2025
 
Юрист рассказал о штрафах за вылов омуля на Байкале

Юрист Янгулби: за вылов омуля на Байкале могут наказать штрафом до пяти тысяч рублей

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Вылавливая омуля на Байкале сверх установленных нормативов, можно понести административное наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией снастей, а в особо тяжелых случаях - даже уголовное с лишением свободы на срок до двух лет, рассказал РИА Новости основатель компании Yang Consult, юрист Магомед Янгулби.
Согласно "Правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна", напомнил юрист, суточная норма вылова омуля составляет 5 килограммов на человека. Если человек находится на водном объекте более одних суток, то максимальный объём вылова - не более 2 суточных норм, то есть 10 килограммов на человека. За нарушение правил рыболовства закон определяет несколько видов наказания.
"Административная ответственность... влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой", - сказал юрист.
Согласно части 1 статьи 256 УК РФ незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, предостерегает Янгулби.
Кроме того, он напомнил о необходимости обязательного возмещения ущерба водным биоресурсам. Такса для исчисления ущерба за один экземпляр омуля байкальского, независимо от размера и веса, составляет 3640 рублей. А во время нерестового запрета она будет еще выше. "При вылове байкальского омуля в запрещенные периоды и в запрещенном месте ущерб составит 7280 рублей за одну рыбу", - предупреждает он.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАБайкалРФ
 
 
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