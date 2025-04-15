Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пришлось сдаться". Раскрыт провал опасной авантюры Каллас против России - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250415/kallas-856685525.html
"Пришлось сдаться". Раскрыт провал опасной авантюры Каллас против России
"Пришлось сдаться". Раскрыт провал опасной авантюры Каллас против России - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Пришлось сдаться". Раскрыт провал опасной авантюры Каллас против России
Глава евродипломатии Кая Каллас была вынуждена отступить от своего плана по созданию фонда в 40 миллиардов евро для военной помощи Украине из-за противодействия | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:40+0300
2025-04-15T08:42+0300
политика
ес
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас была вынуждена отступить от своего плана по созданию фонда в 40 миллиардов евро для военной помощи Украине из-за противодействия Франции, Италии и Испании, передает испанской издание Público."Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее", — сказано в тексте публикации.В издании заметили, что Каллас пришлось занять более прагматичное положение и предложить отправить Украине два миллиона снарядов на сумму пять миллиардов евро за счет добровольных взносов стран-членов ЕС. Некоторые страны-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые партнеры в ЕС не проявляют достаточную солидарность по отношению к Украине, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250414/kallas-856648188.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, кая каллас
Политика, ЕС, Кая Каллас
08:40 15.04.2025 (обновлено: 08:42 15.04.2025)
 
"Пришлось сдаться". Раскрыт провал опасной авантюры Каллас против России

Publico: Кае Каллас пришлось отказаться от плана создания фонда для Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас была вынуждена отступить от своего плана по созданию фонда в 40 миллиардов евро для военной помощи Украине из-за противодействия Франции, Италии и Испании, передает испанской издание Público.
"Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее", — сказано в тексте публикации.
В издании заметили, что Каллас пришлось занять более прагматичное положение и предложить отправить Украине два миллиона снарядов на сумму пять миллиардов евро за счет добровольных взносов стран-членов ЕС. Некоторые страны-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые партнеры в ЕС не проявляют достаточную солидарность по отношению к Украине, заключили в издании.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Каллас сделала заявление о поставках Киеву дальнобойных ракет
Вчера, 09:27
 
ПолитикаЕСКая Каллас
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала