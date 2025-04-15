https://1prime.ru/20250415/kallas-856685525.html

"Пришлось сдаться". Раскрыт провал опасной авантюры Каллас против России

"Пришлось сдаться". Раскрыт провал опасной авантюры Каллас против России - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Пришлось сдаться". Раскрыт провал опасной авантюры Каллас против России

Глава евродипломатии Кая Каллас была вынуждена отступить от своего плана по созданию фонда в 40 миллиардов евро для военной помощи Украине из-за противодействия | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T08:40+0300

2025-04-15T08:40+0300

2025-04-15T08:42+0300

политика

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас была вынуждена отступить от своего плана по созданию фонда в 40 миллиардов евро для военной помощи Украине из-за противодействия Франции, Италии и Испании, передает испанской издание Público."Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее", — сказано в тексте публикации.В издании заметили, что Каллас пришлось занять более прагматичное положение и предложить отправить Украине два миллиона снарядов на сумму пять миллиардов евро за счет добровольных взносов стран-членов ЕС. Некоторые страны-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые партнеры в ЕС не проявляют достаточную солидарность по отношению к Украине, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250414/kallas-856648188.html

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