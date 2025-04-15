https://1prime.ru/20250415/kursk-856689694.html

СК возбудил дело после атаки украинских БПЛА на Курск

СК возбудил дело после атаки украинских БПЛА на Курск - 15.04.2025, ПРАЙМ

СК возбудил дело после атаки украинских БПЛА на Курск

Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, использовались поражающие элементы для нанесения максимального урона,... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T10:21+0300

2025-04-15T10:21+0300

2025-04-15T10:21+0300

происшествия

общество

россия

москва

украина

ск рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0f/856689544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e3e353c08d64c3b6c1def81b7831e67.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, использовались поражающие элементы для нанесения максимального урона, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. "Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки ВФУ на жилые дома города Курска. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ). В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сказала Петренко. Официальный представитель СК РФ отметила, что при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры, по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

https://1prime.ru/20250412/vsu-856620986.html

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, украина, ск рф, всу