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СК возбудил дело после атаки украинских БПЛА на Курск - 15.04.2025, ПРАЙМ
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СК возбудил дело после атаки украинских БПЛА на Курск
СК возбудил дело после атаки украинских БПЛА на Курск - 15.04.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дело после атаки украинских БПЛА на Курск
Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, использовались поражающие элементы для нанесения максимального урона,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:21+0300
2025-04-15T10:21+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, использовались поражающие элементы для нанесения максимального урона, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. "Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки ВФУ на жилые дома города Курска. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ). В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сказала Петренко. Официальный представитель СК РФ отметила, что при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры, по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
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общество , россия, москва, украина, ск рф, всу
Происшествия, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, СК РФ, ВСУ
10:21 15.04.2025
 
СК возбудил дело после атаки украинских БПЛА на Курск

СК возбудил уголовное дело р теракте после атаки украинских БПЛА на Курск

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПоследствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
Последствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, использовались поражающие элементы для нанесения максимального урона, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
"Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки ВФУ на жилые дома города Курска. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ). В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сказала Петренко.
Официальный представитель СК РФ отметила, что при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры, по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники
12 апреля, 11:04
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯМОСКВАУКРАИНАСК РФВСУ
 
 
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