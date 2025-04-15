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Продажи иностранной валюты ЦБ помогают курсу рубля, считает эксперт

Продажи иностранной валюты ЦБ помогают курсу рубля, считает эксперт - 15.04.2025, ПРАЙМ

Продажи иностранной валюты ЦБ помогают курсу рубля, считает эксперт

Текущие объемы продажи иностранной валюты Центробанком на рынке в рамках работы со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) оказывают поддержку курсу | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T17:39+0300

2025-04-15T17:39+0300

2025-04-15T17:39+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Текущие объемы продажи иностранной валюты Центробанком на рынке в рамках работы со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) оказывают поддержку курсу рубля, поскольку сравнимы с ожидаемым размером профицита текущего счета торгового баланса, заявил журналистам главный экономист компании "Ренессанс капитал" Олег Кузьмин. Минфин РФ собирается направить на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее Минфин покупал валюты и золота на 2,9 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ в первом полугодии дополнительно к операциям Минфина продает валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. То есть продажа валюты вырастет в 1,8 раза: с 5,96 миллиарда рублей в день до 10,46 миллиарда (126,4 миллиона долларов по курсу ЦБ на 15 апреля). "В моем понимании, продажа валюты Центробанком на 20-30 миллионов долларов – это несущественно, на порядка 50 – какая-то небольшая поддержка рублю есть. Если уровень, как сейчас, больше 100 миллионов, это уже заметно влияет на курс. За месяц это будет где-то 2,5 миллиарда долларов, это значит - 30 миллиардов долларов в год, условно говоря. Но у нас там весь профицит текущего счета для этого года при ценах на нефть порядка 50-60 долларов ожидается даже немного меньше этой цифры", - подсчитывает Кузьмин. Директор по инвестициям и начальник департамента доверительного управления активами "Ренессанс капитала" Игорь Даниленко добавил, что размер "недобора" импорта относительно нормальной, обычной траектории, составляет как раз примерно 2 миллиарда долларов в месяц. "То есть эти продажи валюты Центробанком в принципе сравнимы с той поддержкой рублю, которую курс получает, так как мы идем ниже типичной динамики импорта. То есть, мы, по сути, умножаем это на два", - резюмировал он", - сказал он. Курс юаня на Московской бирже тем временем стабильно снижается уже несколько месяцев подряд и от уровня закрытия ноября прошлого года (14,5 рубля) упал уже на 22,8%, до 11,2 рубля. А официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, c 29 ноября упал от 109,58 до 82,77 рублей, или на четверть.

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рынки, финансы, минфин, ренессанс капитал, банк россии, иностранная валюта, рубль, россия