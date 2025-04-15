https://1prime.ru/20250415/lavrov-856707265.html

Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки, заявил Лавров

Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки, заявил Лавров - 15.04.2025, ПРАЙМ

Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки, заявил Лавров

Россия готова работать вместе со странами Латинской Америки над расширением сотрудничества в ряде ключевых сфер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T16:48+0300

2025-04-15T16:48+0300

2025-04-15T16:48+0300

политика

россия

мировая экономика

москва

латинская америка

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия готова работать вместе со странами Латинской Америки над расширением сотрудничества в ряде ключевых сфер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Потенциал российско-латиноамериканских отношений, которые развиваются на прагматичной, взаимовыгодной, деидеологизированный основе, действительно масштабен. Мы готовы к совместной работе по их расширению в политической, торгово-инвестиционной, научно-технологической, культурной, гуманитарной, образовательной, спортивной основе", - сказал он на открытии выставки "Юбилейный год: от Мексики до Аргентины", приуроченной к "круглым датам" установления дипломатических отношений с большой группой латиноамериканских государств. "Нам удается обеспечить поступательное развитие сотрудничества в самых разных областях с нашими партнерами… Результаты этой совместной работы со многими из них представлены на этой выставке", - подчеркнул министр. Лавров также выразил признательность латиноамериканским странам за их твердую позицию на многосторонних площадках при рассмотрении инициатив о недопустимости героизации нацизма и фальсификации истории. Выставка открылась в 1-м корпусе МИД.

https://1prime.ru/20250414/lavrov-856679463.html

москва

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, москва, латинская америка, мид