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Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки, заявил Лавров - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки, заявил Лавров
Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки, заявил Лавров - 15.04.2025, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки, заявил Лавров
Россия готова работать вместе со странами Латинской Америки над расширением сотрудничества в ряде ключевых сфер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:48+0300
2025-04-15T16:48+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия готова работать вместе со странами Латинской Америки над расширением сотрудничества в ряде ключевых сфер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Потенциал российско-латиноамериканских отношений, которые развиваются на прагматичной, взаимовыгодной, деидеологизированный основе, действительно масштабен. Мы готовы к совместной работе по их расширению в политической, торгово-инвестиционной, научно-технологической, культурной, гуманитарной, образовательной, спортивной основе", - сказал он на открытии выставки "Юбилейный год: от Мексики до Аргентины", приуроченной к "круглым датам" установления дипломатических отношений с большой группой латиноамериканских государств. "Нам удается обеспечить поступательное развитие сотрудничества в самых разных областях с нашими партнерами… Результаты этой совместной работы со многими из них представлены на этой выставке", - подчеркнул министр. Лавров также выразил признательность латиноамериканским странам за их твердую позицию на многосторонних площадках при рассмотрении инициатив о недопустимости героизации нацизма и фальсификации истории. Выставка открылась в 1-м корпусе МИД.
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россия, мировая экономика, москва, латинская америка, мид
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, МИД
16:48 15.04.2025
 
Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки, заявил Лавров

Лавров: РФ готова работать с Латинской Америкой над расширением сотрудничества

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия готова работать вместе со странами Латинской Америки над расширением сотрудничества в ряде ключевых сфер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Потенциал российско-латиноамериканских отношений, которые развиваются на прагматичной, взаимовыгодной, деидеологизированный основе, действительно масштабен. Мы готовы к совместной работе по их расширению в политической, торгово-инвестиционной, научно-технологической, культурной, гуманитарной, образовательной, спортивной основе", - сказал он на открытии выставки "Юбилейный год: от Мексики до Аргентины", приуроченной к "круглым датам" установления дипломатических отношений с большой группой латиноамериканских государств.
"Нам удается обеспечить поступательное развитие сотрудничества в самых разных областях с нашими партнерами… Результаты этой совместной работы со многими из них представлены на этой выставке", - подчеркнул министр.
Лавров также выразил признательность латиноамериканским странам за их твердую позицию на многосторонних площадках при рассмотрении инициатив о недопустимости героизации нацизма и фальсификации истории.
Выставка открылась в 1-м корпусе МИД.
#Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
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