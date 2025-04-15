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Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года - 15.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250415/litsenziya-856684733.html
Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года
Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года - 15.04.2025, ПРАЙМ
Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года
Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года - у Промтрансбанка, ранее за 2024 год всего регулятором было отозвано 6 лицензий на... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:29+0300
2025-04-15T08:29+0300
экономика
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банк россии
банковская лицензия
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года - у Промтрансбанка, ранее за 2024 год всего регулятором было отозвано 6 лицензий на осуществление банковских операций, выяснило РИА Новости. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, банк зарегистрирован в городе Уфа. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты вкладчикам Промтрансбанка не позднее 29 апреля, страховые выплаты предварительно оцениваются в 5,64 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщает ЦБ. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В предыдущем, 2024 году Банком России было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций: у "Киви банка", у банка "Гефест", у банка "Стрела", у Автоградбанка, у банка БКФ и у банка "Гарант-Инвест".
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банки, финансы, россия, банк россии, банковская лицензия
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России, банковская лицензия
08:29 15.04.2025
 
Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года

Промтрансбанк стал первым банком в 2025 году с отозванной ЦБ лицензией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года - у Промтрансбанка, ранее за 2024 год всего регулятором было отозвано 6 лицензий на осуществление банковских операций, выяснило РИА Новости.
Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, банк зарегистрирован в городе Уфа. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора.
Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты вкладчикам Промтрансбанка не позднее 29 апреля, страховые выплаты предварительно оцениваются в 5,64 миллиарда рублей.
Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщает ЦБ.
Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В предыдущем, 2024 году Банком России было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций: у "Киви банка", у банка "Гефест", у банка "Стрела", у Автоградбанка, у банка БКФ и у банка "Гарант-Инвест".
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
ЦБ отметил снижение средней ставки по вкладам в банках
Вчера, 18:38
 
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