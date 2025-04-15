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Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции

Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции - 15.04.2025, ПРАЙМ

Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции

Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:59+0300

2025-04-15T11:59+0300

2025-04-15T11:59+0300

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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Наряду с продукцией топливно-энергетического комплекса мы наращиваем экспорт продовольствия и минеральных удобрений. В 2023 году возобновились поставки российской пшеницы. Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам халяль", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Ранее замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой сообщал, что Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины. Так, компания "Мираторг" встречалась ранее с представителями Индонезии. Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.

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россия, бизнес, индонезия, денис мантуров, минсельхоз, мираторг, рэц, мясо