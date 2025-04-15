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Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции
Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции - 15.04.2025, ПРАЙМ
Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции
Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:59+0300
2025-04-15T11:59+0300
экономика
россия
бизнес
индонезия
денис мантуров
минсельхоз
мираторг
рэц
мясо
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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Наряду с продукцией топливно-энергетического комплекса мы наращиваем экспорт продовольствия и минеральных удобрений. В 2023 году возобновились поставки российской пшеницы. Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам халяль", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Ранее замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой сообщал, что Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины. Так, компания "Мираторг" встречалась ранее с представителями Индонезии. Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.
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россия, бизнес, индонезия, денис мантуров, минсельхоз, мираторг, рэц, мясо
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, Денис Мантуров, Минсельхоз, Мираторг, РЭЦ, мясо
11:59 15.04.2025
 
Россия начнет отгрузку в Индонезию мясной продукции

Мантуров: РФ начнет отгрузку в Индонезию мяса, отвечающего стандартам халяль

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВ цехе мясоперерабатывающего предприятия
В цехе мясоперерабатывающего предприятия - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Наряду с продукцией топливно-энергетического комплекса мы наращиваем экспорт продовольствия и минеральных удобрений. В 2023 году возобновились поставки российской пшеницы. Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам халяль", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Ранее замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой сообщал, что Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины. Так, компания "Мираторг" встречалась ранее с представителями Индонезии.
Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.
Мясной отдел в гипермаркете - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Россия обсудит с Индонезией поставки говядины и другой мясной продукции
09:34
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесИНДОНЕЗИЯДенис МантуровМинсельхозМираторгРЭЦмясо
 
 
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