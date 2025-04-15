https://1prime.ru/20250415/manturov-856696791.html
РФ готова внедрять в Индонезии технологии умного города, заявил Мантуров
РФ готова внедрять в Индонезии технологии умного города, заявил Мантуров - 15.04.2025, ПРАЙМ
РФ готова внедрять в Индонезии технологии умного города, заявил Мантуров
Российские компании готовы внедрять в Индонезии разработки в сфере информационной безопасности, ИИ и технологий умного города, сообщил первый вице-премьер РФ... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:08+0300
2025-04-15T12:08+0300
2025-04-15T12:08+0300
технологии
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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Российские компании готовы внедрять в Индонезии разработки в сфере информационной безопасности, ИИ и технологий умного города, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Отдельно хотел бы отметить потенциал сотрудничества в сфере цифровых технологий. Отечественные компании готовы внедрять в Индонезии уникальные разработки в области информационной безопасности, искусственного интеллекта и технологий умного города", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Накануне глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина сообщала, что Россия видит перспективы для сотрудничества с Индонезией в области технологий. Она отмечала, что со своей стороны Россия обладает современными технологиями обеспечения дорожного движения, управления транспортом, управления энергетической системой и другими.
https://1prime.ru/20250415/manturov-856696142.html
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технологии, россия, индонезия, рф, денис мантуров
Технологии, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Денис Мантуров
РФ готова внедрять в Индонезии технологии умного города, заявил Мантуров
Мантуров: компании России готовы внедрять в Индонезии технологии умного города
ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Российские компании готовы внедрять в Индонезии разработки в сфере информационной безопасности, ИИ и технологий умного города, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Отдельно хотел бы отметить потенциал сотрудничества в сфере цифровых технологий. Отечественные компании готовы внедрять в Индонезии уникальные разработки в области информационной безопасности, искусственного интеллекта и технологий умного города", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Накануне глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина сообщала, что Россия видит перспективы для сотрудничества с Индонезией в области технологий. Она отмечала, что со своей стороны Россия обладает современными технологиями обеспечения дорожного движения, управления транспортом, управления энергетической системой и другими.
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