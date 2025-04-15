https://1prime.ru/20250415/manturov-856697344.html
Мантуров рассказал о турпотоках из России в Индонезию
Мантуров рассказал о турпотоках из России в Индонезию - 15.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о турпотоках из России в Индонезию
Индонезию в 2024 году посетили 180 тысяч россиян, что на 13% выше доковидного уровня, Россию в свою очередь в прошлом году посетили 6 тысяч индонезийцев,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:15+0300
2025-04-15T12:15+0300
2025-04-15T12:16+0300
бизнес
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денис мантуров
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ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Индонезию в 2024 году посетили 180 тысяч россиян, что на 13% выше доковидного уровня, Россию в свою очередь в прошлом году посетили 6 тысяч индонезийцев, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В прошлом году Индонезию посетили 180 тысяч россиян – это выше доковидного уровня на 13%. Рады растущему интересу индонезийских граждан к России – в 2024 году мы приняли 6 тысяч туристов из вашей страны", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Он добавил, что увеличение турпотоков во многом связано с возобновлением прямого авиасообщения между странами, а также упрощением визового режима. Сейчас граждане Индонезии могут получить электронную визу в Россию на срок пребывания до 16 дней.
https://1prime.ru/20250415/indoneziya-856696949.html
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бизнес, россия, индонезия, денис мантуров
Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о турпотоках из России в Индонезию
Мантуров: Индонезию в 2024 году посетили 180 тысяч россиян
ДЖАКАРТА, 15 апр - ПРАЙМ. Индонезию в 2024 году посетили 180 тысяч россиян, что на 13% выше доковидного уровня, Россию в свою очередь в прошлом году посетили 6 тысяч индонезийцев, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В прошлом году Индонезию посетили 180 тысяч россиян – это выше доковидного уровня на 13%. Рады растущему интересу индонезийских граждан к России – в 2024 году мы приняли 6 тысяч туристов из вашей страны", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Он добавил, что увеличение турпотоков во многом связано с возобновлением прямого авиасообщения между странами, а также упрощением визового режима. Сейчас граждане Индонезии могут получить электронную визу в Россию на срок пребывания до 16 дней.
Мантуров выделил перспективы сотрудничества России и Индонезии