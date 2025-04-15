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"Яндекс Маркет" запустил инструмент для безрисковых продаж - 15.04.2025, ПРАЙМ
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"Яндекс Маркет" запустил инструмент для безрисковых продаж
"Яндекс Маркет" запустил инструмент для безрисковых продаж - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" запустил инструмент для безрисковых продаж
"Яндекс Маркет" первым на рынке запустил инструмент для безрисковых продаж - маркетплейс будет выплачивать компенсацию, если товары не получится быстро продать, | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T05:01+0300
2025-04-15T05:01+0300
бизнес
москва
яндекс маркет
яндекс.маркет
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" первым на рынке запустил инструмент для безрисковых продаж - маркетплейс будет выплачивать компенсацию, если товары не получится быстро продать, рассказали РИА Новости в компании. "Яндекс Маркет" в пилотном режиме запустил для продавцов инструмент "Гарантия дохода", который позволяет быстро продать товары или получить за них компенсацию. Это первое предложение на рынке, обеспечивающее предпринимателям безрисковый способ заработка в e-commerce", - сказали в компании. Как объяснили в "Яндекс Маркете", маркетплейс определит конкретные позиции, которые гарантированно будут реализованы в ближайшие 45 дней, а также их оптимальные объемы и цены - для этого будут использоваться большие данные, в том числе аналитика спроса и статистика продаж. В дальнейшем продвижение позиций будет идти за счет компании. Если часть товара реализовать не получится, то "Яндекс Маркет" возместит стоимость этого остатка за вычетом расходов на размещение на площадке. "Продавцы, попавшие в тестирование, увидят предложение в личном кабинете в разделе "Товары" и смогут воспользоваться им, отгрузив соответствующую партию на склады маркетплейса. После успешного завершения пилотного периода "Маркет" планирует открыть доступ к инструменту на всех. В результате каждый продавец увидит обновляющийся каталог востребованных товаров и сможет, например, попробовать себя в новой товарной категории, зная, что доход в ней будет гарантирован маркетплейсом", - добавили в компании.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, москва, яндекс маркет, яндекс.маркет
Бизнес, МОСКВА, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
05:01 15.04.2025
 
"Яндекс Маркет" запустил инструмент для безрисковых продаж

"Яндекс Маркет" первым на рынке запустил инструмент для безрисковых продаж

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" первым на рынке запустил инструмент для безрисковых продаж - маркетплейс будет выплачивать компенсацию, если товары не получится быстро продать, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс Маркет" в пилотном режиме запустил для продавцов инструмент "Гарантия дохода", который позволяет быстро продать товары или получить за них компенсацию. Это первое предложение на рынке, обеспечивающее предпринимателям безрисковый способ заработка в e-commerce", - сказали в компании.
Как объяснили в "Яндекс Маркете", маркетплейс определит конкретные позиции, которые гарантированно будут реализованы в ближайшие 45 дней, а также их оптимальные объемы и цены - для этого будут использоваться большие данные, в том числе аналитика спроса и статистика продаж. В дальнейшем продвижение позиций будет идти за счет компании.
Если часть товара реализовать не получится, то "Яндекс Маркет" возместит стоимость этого остатка за вычетом расходов на размещение на площадке.
"Продавцы, попавшие в тестирование, увидят предложение в личном кабинете в разделе "Товары" и смогут воспользоваться им, отгрузив соответствующую партию на склады маркетплейса. После успешного завершения пилотного периода "Маркет" планирует открыть доступ к инструменту на всех. В результате каждый продавец увидит обновляющийся каталог востребованных товаров и сможет, например, попробовать себя в новой товарной категории, зная, что доход в ней будет гарантирован маркетплейсом", - добавили в компании.
 
БизнесМОСКВАЯндекс МаркетЯндекс.Маркет
 
 
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