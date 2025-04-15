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"Яндекс Маркет" запустил инструмент для безрисковых продаж

"Яндекс Маркет" запустил инструмент для безрисковых продаж - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Маркет" запустил инструмент для безрисковых продаж

"Яндекс Маркет" первым на рынке запустил инструмент для безрисковых продаж - маркетплейс будет выплачивать компенсацию, если товары не получится быстро продать, | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T05:01+0300

2025-04-15T05:01+0300

2025-04-15T05:01+0300

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москва

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яндекс.маркет

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" первым на рынке запустил инструмент для безрисковых продаж - маркетплейс будет выплачивать компенсацию, если товары не получится быстро продать, рассказали РИА Новости в компании. "Яндекс Маркет" в пилотном режиме запустил для продавцов инструмент "Гарантия дохода", который позволяет быстро продать товары или получить за них компенсацию. Это первое предложение на рынке, обеспечивающее предпринимателям безрисковый способ заработка в e-commerce", - сказали в компании. Как объяснили в "Яндекс Маркете", маркетплейс определит конкретные позиции, которые гарантированно будут реализованы в ближайшие 45 дней, а также их оптимальные объемы и цены - для этого будут использоваться большие данные, в том числе аналитика спроса и статистика продаж. В дальнейшем продвижение позиций будет идти за счет компании. Если часть товара реализовать не получится, то "Яндекс Маркет" возместит стоимость этого остатка за вычетом расходов на размещение на площадке. "Продавцы, попавшие в тестирование, увидят предложение в личном кабинете в разделе "Товары" и смогут воспользоваться им, отгрузив соответствующую партию на склады маркетплейса. После успешного завершения пилотного периода "Маркет" планирует открыть доступ к инструменту на всех. В результате каждый продавец увидит обновляющийся каталог востребованных товаров и сможет, например, попробовать себя в новой товарной категории, зная, что доход в ней будет гарантирован маркетплейсом", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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