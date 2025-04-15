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Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста
Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста - 15.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста
Цена на медь снижается во вторник после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные бирж. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T09:26+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,1%, до 4,621 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За четыре предыдущих торговых дня котировки меди выросли на 12,3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,36%, до 9 187 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,94%, до 2 374 долларов, цинка опустилась на 0,58%, до 2 636 долларов. Инвесторы продолжают следить за новостями относительно торговой политики США относительно пошлин. Президент страны Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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медь, цены на медь, рынки, торги, китай, сша, comex
Экономика, медь, цены на медь, Рынки, Торги, КИТАЙ, США, Comex
Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста
Цена на медь снижается после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,1%, до 4,621 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За четыре предыдущих торговых дня котировки меди выросли на 12,3%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,36%, до 9 187 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,94%, до 2 374 долларов, цинка опустилась на 0,58%, до 2 636 долларов.
Инвесторы продолжают следить за новостями относительно торговой политики США относительно пошлин. Президент страны Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Цена на золото умеренно растет