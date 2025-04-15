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Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста
Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста - 15.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста
Цена на медь снижается во вторник после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные бирж. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T09:26+0300
2025-04-15T09:26+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,1%, до 4,621 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За четыре предыдущих торговых дня котировки меди выросли на 12,3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,36%, до 9 187 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,94%, до 2 374 долларов, цинка опустилась на 0,58%, до 2 636 долларов. Инвесторы продолжают следить за новостями относительно торговой политики США относительно пошлин. Президент страны Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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медь, цены на медь, рынки, торги, китай, сша, comex
Экономика, медь, цены на медь, Рынки, Торги, КИТАЙ, США, Comex
09:26 15.04.2025
 
Стоимость меди падает после четырех торговых дней роста

Цена на медь снижается после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,1%, до 4,621 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За четыре предыдущих торговых дня котировки меди выросли на 12,3%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,36%, до 9 187 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,94%, до 2 374 долларов, цинка опустилась на 0,58%, до 2 636 долларов.
Инвесторы продолжают следить за новостями относительно торговой политики США относительно пошлин. Президент страны Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Цена на золото умеренно растет
08:54
 
Экономикамедьцены на медьРынкиТоргиКИТАЙСШАComex
 
 
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