https://1prime.ru/20250415/mintsifra-856682068.html
Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025
Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025 - 15.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025
Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T05:20+0300
2025-04-15T05:20+0300
2025-04-15T05:20+0300
россия
экономика
саудовская аравия
москва
рф
максут шадаев
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856682068.jpg?1744683607
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 2025, которая состоится в июне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Минцифры России прислало приглашение министерству связи и информационных технологий Саудовской Аравии на ЦИПР", - сообщил источник.
Уточняется, что приглашен министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ибн Амир ас-Саваха, приглашение направлено от имени главы Минцифры Максута Шадаева.
Грядущий ЦИПР состоится 2-5 июня. Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области.
саудовская аравия
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, москва, рф, максут шадаев, минцифры
РОССИЯ, Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, РФ, Максут Шадаев, Минцифры
Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025
Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР 2025
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 2025, которая состоится в июне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Минцифры России прислало приглашение министерству связи и информационных технологий Саудовской Аравии на ЦИПР", - сообщил источник.
Уточняется, что приглашен министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ибн Амир ас-Саваха, приглашение направлено от имени главы Минцифры Максута Шадаева.
Грядущий ЦИПР состоится 2-5 июня. Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области.