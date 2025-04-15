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Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025 - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025
Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025 - 15.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025
Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T05:20+0300
2025-04-15T05:20+0300
россия
экономика
саудовская аравия
москва
рф
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 2025, которая состоится в июне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Минцифры России прислало приглашение министерству связи и информационных технологий Саудовской Аравии на ЦИПР", - сообщил источник. Уточняется, что приглашен министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ибн Амир ас-Саваха, приглашение направлено от имени главы Минцифры Максута Шадаева. Грядущий ЦИПР состоится 2-5 июня. Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области.
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РОССИЯ, Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, РФ, Максут Шадаев, Минцифры
05:20 15.04.2025
 
Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025

Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР 2025

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 2025, которая состоится в июне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Минцифры России прислало приглашение министерству связи и информационных технологий Саудовской Аравии на ЦИПР", - сообщил источник.
Уточняется, что приглашен министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ибн Амир ас-Саваха, приглашение направлено от имени главы Минцифры Максута Шадаева.
Грядущий ЦИПР состоится 2-5 июня. Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области.
 
ЭкономикаРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМОСКВАРФМаксут ШадаевМинцифры
 
 
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