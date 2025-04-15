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Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025

Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025 - 15.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры пригласило Саудовскую Аравию на ЦИПР-2025

Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T05:20+0300

2025-04-15T05:20+0300

2025-04-15T05:20+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 2025, которая состоится в июне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Минцифры России прислало приглашение министерству связи и информационных технологий Саудовской Аравии на ЦИПР", - сообщил источник. Уточняется, что приглашен министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ибн Амир ас-Саваха, приглашение направлено от имени главы Минцифры Максута Шадаева. Грядущий ЦИПР состоится 2-5 июня. Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области.

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россия, саудовская аравия, москва, рф, максут шадаев, минцифры