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"Миранда-медиа" вложила 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи - 15.04.2025, ПРАЙМ
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"Миранда-медиа" вложила 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи
"Миранда-медиа" вложила 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Миранда-медиа" вложила 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи
Оператор связи "Миранда-медиа" (дочерняя компания "Ростелекома") инвестировал более 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи в новых регионах - Луганской... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T06:26+0300
2025-04-15T06:26+0300
технологии
россия
лнр
херсонская область
москва
ростелеком
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Оператор связи "Миранда-медиа" (дочерняя компания "Ростелекома") инвестировал более 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи в новых регионах - Луганской (ЛНР), Донецкой народных республиках (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областях в 2024 году, рассказали РИА Новости в компании. "Итоги работы ГК "Миранда-медиа" на новых территориях в 2024 году… Инвестиции по всем четырем регионам в развитие сетей превысили 25 миллиардов рублей", - сообщили в компании. Так, к концу 2024 года на новых территориях было построено 5,32 тысячи базовых станций. Из них 2 997 в ДНР, 1 008 в ЛНР, 850 в Запорожской и 465 в Херсонской области. Отмечается, что в ДНР волоконно-оптическая линия связи проложена на расстояние более 3 тысяч км, как от Москвы до Сургута. А в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проложено расстояние длинной более 2 тысяч км в каждом из регионов, как от Москвы до Кургана. В целом 95% населения Херсонской и Запорожской областей обеспечены мобильной связью, в ДНР - 90% населения, в ЛНР - 85%. На текущий момент в ДНР открыто более 1,3 тысячи точек продаж и 16 фирменных салонов, в ЛНР - более 1 тысячи торговых точек и 21 фирменный салон, в Запорожской области - более 700 точек продаж и 12 фирменных салонов, что в 2,8 раза больше, по сравнению с 2023 годом. В Херсонской области - 345 точек продаж и 5 фирменных салонов (рост в 2,5 раза).
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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технологии, россия, лнр, херсонская область, москва, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, МОСКВА, Ростелеком
06:26 15.04.2025
 
"Миранда-медиа" вложила 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи

"Миранда-медиа" вложила 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи в новых регионах

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Оператор связи "Миранда-медиа" (дочерняя компания "Ростелекома") инвестировал более 25 миллиардов рублей в развитие сетей связи в новых регионах - Луганской (ЛНР), Донецкой народных республиках (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областях в 2024 году, рассказали РИА Новости в компании.
"Итоги работы ГК "Миранда-медиа" на новых территориях в 2024 году… Инвестиции по всем четырем регионам в развитие сетей превысили 25 миллиардов рублей", - сообщили в компании.
Так, к концу 2024 года на новых территориях было построено 5,32 тысячи базовых станций. Из них 2 997 в ДНР, 1 008 в ЛНР, 850 в Запорожской и 465 в Херсонской области.
Отмечается, что в ДНР волоконно-оптическая линия связи проложена на расстояние более 3 тысяч км, как от Москвы до Сургута. А в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проложено расстояние длинной более 2 тысяч км в каждом из регионов, как от Москвы до Кургана.
В целом 95% населения Херсонской и Запорожской областей обеспечены мобильной связью, в ДНР - 90% населения, в ЛНР - 85%.
На текущий момент в ДНР открыто более 1,3 тысячи точек продаж и 16 фирменных салонов, в ЛНР - более 1 тысячи торговых точек и 21 фирменный салон, в Запорожской области - более 700 точек продаж и 12 фирменных салонов, что в 2,8 раза больше, по сравнению с 2023 годом. В Херсонской области - 345 точек продаж и 5 фирменных салонов (рост в 2,5 раза).
 
ТехнологииРОССИЯЛНРХерсонская областьМОСКВАРостелеком
 
 
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