https://1prime.ru/20250415/mironov-856681750.html

Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма

Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма - 15.04.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T04:22+0300

2025-04-15T04:22+0300

2025-04-15T04:22+0300

недвижимость

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сергей миронов

михаил мишустин

домклик

госдума

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением обеспечить семьи с детьми жильём на правах социального найма с последующей возможностью передачи в собственность, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Для решения демографической проблемы, стимулирования многодетности нужна государственная программа по строительству жилья, предоставляемого по социальному найму при рождении ребенка с возможностью последующего перехода данного жилья в собственность. Прошу Вас оценить данное предложение и дать ответ в установленные законом сроки", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости Миронов, для решения демографических проблем он предлагает запустить масштабную госпрограмму по строительству жилья для семей с детьми. По его словам, квартиры людям нужно передавать по соцнайму с возможностью последующего перехода в собственность граждан. "Такая программа должна заменить "Семейную ипотеку", которая, несмотря на льготные условия, не позволяет многим семьям улучшить свои жилищные условия", – сказал лидер СРЗП. Миронов напомнил, что в рамках программы "Семейная ипотека" родители с маленькими детьми могут брать кредит под 6% годовых на покупку жилья в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в населённых пунктах с низким объёмом строительства, и всего в рамках программы жилье можно приобрести в 901 городе, так как в этот список попали города практически из всех регионов РФ, за исключением столичных. "Несмотря на льготные условия, мало кто может позволить себе купить подходящую квартиру с большим метражом, и об этом свидетельствуют данные Аналитического центра "Домклик". В исследовании говорится, что четырёхкомнатную квартиру на льготных условиях по "Семейной ипотеке" покупает всего 2% участников программы, трёхкомнатную – 14%, двухкомнатную – 38%, однокомнатную квартиру – 45% участников программы. То есть на одно- и двухкомнатные квартиры приходится львиная доля кредитов по "Семейной ипотеке", – отметил политик. Депутат Госдумы добавил, что из-за высоких рыночных цен на недвижимость средняя стоимость приобретаемого в рамках программы жилья составляет 7,8 миллиона рублей, первоначальный взнос – 2,3 миллиона рублей, а ежемесячный взнос – 34,5 тысячи рублей, и подавляющее большинство граждан не могут потянуть такие расходы даже на льготных условиях. Миронов считает, что выгоду от этой программы в первую очередь получают продавцы жилья и девелоперские фирмы, так как они продают небольшие квартиры по высокой цене, но после покупки такого жилья родители не решаются рожать ещё одного ребёнка. "Демографическую проблему программа "Семейная ипотека" не решает, и поэтому для стимулирования рождаемости партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает запустить госпрограмму строительства жилья, предоставлять его надо по соцнайму с возможностью последующего перехода квартиры в собственность граждан", – заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, россия, рф, сергей миронов, михаил мишустин, домклик, госдума