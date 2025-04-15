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Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма
Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма - 15.04.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T04:22+0300
2025-04-15T04:22+0300
недвижимость
бизнес
россия
рф
сергей миронов
михаил мишустин
домклик
госдума
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением обеспечить семьи с детьми жильём на правах социального найма с последующей возможностью передачи в собственность, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Для решения демографической проблемы, стимулирования многодетности нужна государственная программа по строительству жилья, предоставляемого по социальному найму при рождении ребенка с возможностью последующего перехода данного жилья в собственность. Прошу Вас оценить данное предложение и дать ответ в установленные законом сроки", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости Миронов, для решения демографических проблем он предлагает запустить масштабную госпрограмму по строительству жилья для семей с детьми. По его словам, квартиры людям нужно передавать по соцнайму с возможностью последующего перехода в собственность граждан. "Такая программа должна заменить "Семейную ипотеку", которая, несмотря на льготные условия, не позволяет многим семьям улучшить свои жилищные условия", – сказал лидер СРЗП. Миронов напомнил, что в рамках программы "Семейная ипотека" родители с маленькими детьми могут брать кредит под 6% годовых на покупку жилья в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в населённых пунктах с низким объёмом строительства, и всего в рамках программы жилье можно приобрести в 901 городе, так как в этот список попали города практически из всех регионов РФ, за исключением столичных. "Несмотря на льготные условия, мало кто может позволить себе купить подходящую квартиру с большим метражом, и об этом свидетельствуют данные Аналитического центра "Домклик". В исследовании говорится, что четырёхкомнатную квартиру на льготных условиях по "Семейной ипотеке" покупает всего 2% участников программы, трёхкомнатную – 14%, двухкомнатную – 38%, однокомнатную квартиру – 45% участников программы. То есть на одно- и двухкомнатные квартиры приходится львиная доля кредитов по "Семейной ипотеке", – отметил политик. Депутат Госдумы добавил, что из-за высоких рыночных цен на недвижимость средняя стоимость приобретаемого в рамках программы жилья составляет 7,8 миллиона рублей, первоначальный взнос – 2,3 миллиона рублей, а ежемесячный взнос – 34,5 тысячи рублей, и подавляющее большинство граждан не могут потянуть такие расходы даже на льготных условиях. Миронов считает, что выгоду от этой программы в первую очередь получают продавцы жилья и девелоперские фирмы, так как они продают небольшие квартиры по высокой цене, но после покупки такого жилья родители не решаются рожать ещё одного ребёнка. "Демографическую проблему программа "Семейная ипотека" не решает, и поэтому для стимулирования рождаемости партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает запустить госпрограмму строительства жилья, предоставлять его надо по соцнайму с возможностью последующего перехода квартиры в собственность граждан", – заключил он.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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недвижимость, бизнес, россия, рф, сергей миронов, михаил мишустин, домклик, госдума
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Домклик, Госдума
04:22 15.04.2025
 
Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма

Миронов предложил обеспечить семьи с детьми жильем на правах соцнайма

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением обеспечить семьи с детьми жильём на правах социального найма с последующей возможностью передачи в собственность, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Для решения демографической проблемы, стимулирования многодетности нужна государственная программа по строительству жилья, предоставляемого по социальному найму при рождении ребенка с возможностью последующего перехода данного жилья в собственность. Прошу Вас оценить данное предложение и дать ответ в установленные законом сроки", - сказано в обращении.
Как рассказал РИА Новости Миронов, для решения демографических проблем он предлагает запустить масштабную госпрограмму по строительству жилья для семей с детьми. По его словам, квартиры людям нужно передавать по соцнайму с возможностью последующего перехода в собственность граждан.
"Такая программа должна заменить "Семейную ипотеку", которая, несмотря на льготные условия, не позволяет многим семьям улучшить свои жилищные условия", – сказал лидер СРЗП.
Миронов напомнил, что в рамках программы "Семейная ипотека" родители с маленькими детьми могут брать кредит под 6% годовых на покупку жилья в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в населённых пунктах с низким объёмом строительства, и всего в рамках программы жилье можно приобрести в 901 городе, так как в этот список попали города практически из всех регионов РФ, за исключением столичных.
"Несмотря на льготные условия, мало кто может позволить себе купить подходящую квартиру с большим метражом, и об этом свидетельствуют данные Аналитического центра "Домклик". В исследовании говорится, что четырёхкомнатную квартиру на льготных условиях по "Семейной ипотеке" покупает всего 2% участников программы, трёхкомнатную – 14%, двухкомнатную – 38%, однокомнатную квартиру – 45% участников программы. То есть на одно- и двухкомнатные квартиры приходится львиная доля кредитов по "Семейной ипотеке", – отметил политик.
Депутат Госдумы добавил, что из-за высоких рыночных цен на недвижимость средняя стоимость приобретаемого в рамках программы жилья составляет 7,8 миллиона рублей, первоначальный взнос – 2,3 миллиона рублей, а ежемесячный взнос – 34,5 тысячи рублей, и подавляющее большинство граждан не могут потянуть такие расходы даже на льготных условиях.
Миронов считает, что выгоду от этой программы в первую очередь получают продавцы жилья и девелоперские фирмы, так как они продают небольшие квартиры по высокой цене, но после покупки такого жилья родители не решаются рожать ещё одного ребёнка.
"Демографическую проблему программа "Семейная ипотека" не решает, и поэтому для стимулирования рождаемости партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает запустить госпрограмму строительства жилья, предоставлять его надо по соцнайму с возможностью последующего перехода квартиры в собственность граждан", – заключил он.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯРФСергей МироновМихаил МишустинДомкликГосдума
 
 
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