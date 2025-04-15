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Турция находится в координации с РФ и Украиной по вопросу Черного моря - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Турция находится в координации с РФ и Украиной по вопросу Черного моря
Турция находится в координации с РФ и Украиной по вопросу Черного моря - 15.04.2025, ПРАЙМ
Турция находится в координации с РФ и Украиной по вопросу Черного моря
Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:21+0300
2025-04-15T11:21+0300
политика
россия
турция
черное море
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Министерство обороны Турции уточнило, что в ней будут участвовать военные ряда стран, передавало госагентство Anadolu. "Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о планах турецкого военного ведомства провести мероприятие по этой теме. На уточняющий вопрос о том, запланированы ли переговоры делегаций РФ и Украины по вопросам безопасности судоходства в Черном море на территории Турции, собеседник агентства отметил, что "на данный момент таких планов нет".Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 12 апреля с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
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россия, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, мид, украина
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, МИД, УКРАИНА
11:21 15.04.2025
 
Турция находится в координации с РФ и Украиной по вопросу Черного моря

Администрация Эрдогана: переговоры РФ и Украины по Черному морю пока не запланированы

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Министерство обороны Турции уточнило, что в ней будут участвовать военные ряда стран, передавало госагентство Anadolu.
"Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о планах турецкого военного ведомства провести мероприятие по этой теме.
На уточняющий вопрос о том, запланированы ли переговоры делегаций РФ и Украины по вопросам безопасности судоходства в Черном море на территории Турции, собеседник агентства отметил, что "на данный момент таких планов нет".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 12 апреля с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
Минобороны Турции уточнило данные о встрече по безопасности в Черном море
13 апреля, 23:20
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯЧерное мореРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровМИДУКРАИНА
 
 
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