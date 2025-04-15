https://1prime.ru/20250415/more-856693412.html

Турция находится в координации с РФ и Украиной по вопросу Черного моря

Турция находится в координации с РФ и Украиной по вопросу Черного моря - 15.04.2025, ПРАЙМ

Турция находится в координации с РФ и Украиной по вопросу Черного моря

Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:21+0300

2025-04-15T11:21+0300

2025-04-15T11:21+0300

политика

россия

турция

черное море

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

мид

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84190/66/841906663_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_d0e64fe6ec94ad93b920b6f48e236a74.jpg

АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Министерство обороны Турции уточнило, что в ней будут участвовать военные ряда стран, передавало госагентство Anadolu. "Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о планах турецкого военного ведомства провести мероприятие по этой теме. На уточняющий вопрос о том, запланированы ли переговоры делегаций РФ и Украины по вопросам безопасности судоходства в Черном море на территории Турции, собеседник агентства отметил, что "на данный момент таких планов нет".Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 12 апреля с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

https://1prime.ru/20250413/more-856640338.html

турция

черное море

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, мид, украина