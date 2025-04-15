https://1prime.ru/20250415/mvd-856685722.html
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС - 15.04.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС
Мошенники для кражи персональных данных и денег у россиян стали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает управление по организации... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:44+0300
2025-04-15T08:44+0300
2025-04-15T08:44+0300
мошенничество
финансы
общество
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мошенники для кражи персональных данных и денег у россиян стали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. Для записи на прием требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. В ведомстве призвали не сообщать никаких сведений в ходе телефонного разговора, отметив, что записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС России.
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финансы, общество , фнс россии, мвд
Мошенничество, Финансы, Общество , ФНС России, МВД
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС
МВД: мошенники для кражи данных и денег стали представляться сотрудниками ФНС
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мошенники для кражи персональных данных и денег у россиян стали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. Для записи на прием требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
В ведомстве призвали не сообщать никаких сведений в ходе телефонного разговора, отметив, что записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС России.
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