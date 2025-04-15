Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250415/mvd-856685722.html
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС - 15.04.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС
Мошенники для кражи персональных данных и денег у россиян стали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает управление по организации... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:44+0300
2025-04-15T08:44+0300
мошенничество
финансы
общество
фнс россии
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мошенники для кражи персональных данных и денег у россиян стали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. Для записи на прием требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. В ведомстве призвали не сообщать никаких сведений в ходе телефонного разговора, отметив, что записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС России.
https://1prime.ru/20250411/mvd-856581071.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5e7117b6c56a3fac3f3302a1f033012b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , фнс россии, мвд
Мошенничество, Финансы, Общество , ФНС России, МВД
08:44 15.04.2025
 
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС

МВД: мошенники для кражи данных и денег стали представляться сотрудниками ФНС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мошенники для кражи персональных данных и денег у россиян стали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. Для записи на прием требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
В ведомстве призвали не сообщать никаких сведений в ходе телефонного разговора, отметив, что записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС России.
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет
11 апреля, 10:16
 
МошенничествоФинансыОбществоФНС РоссииМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала