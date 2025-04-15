https://1prime.ru/20250415/mvd-856685722.html

МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС

МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС - 15.04.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС

Мошенники для кражи персональных данных и денег у россиян стали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает управление по организации... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T08:44+0300

2025-04-15T08:44+0300

2025-04-15T08:44+0300

мошенничество

финансы

общество

фнс россии

мвд

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мошенники для кражи персональных данных и денег у россиян стали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. Для записи на прием требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. В ведомстве призвали не сообщать никаких сведений в ходе телефонного разговора, отметив, что записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС России.

https://1prime.ru/20250411/mvd-856581071.html

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финансы, общество , фнс россии, мвд