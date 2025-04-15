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У России с США идет интенсивный диалог, заявил Нарышкин - 15.04.2025, ПРАЙМ
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У России с США идет интенсивный диалог, заявил Нарышкин
У России с США идет интенсивный диалог, заявил Нарышкин - 15.04.2025, ПРАЙМ
У России с США идет интенсивный диалог, заявил Нарышкин
Москва и Вашингтон ведут интенсивный диалог на разных уровнях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:58+0300
2025-04-15T11:58+0300
политика
россия
минск
сша
сергей нарышкин
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МИНСК, 15 апр - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон ведут интенсивный диалог на разных уровнях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Как вы знаете, идет довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединенных Штатов Америки, причем диалог на разных уровнях", - отметил глава ведомства.Нарышкин также указал на положительную сторону самого факта проведения переговоров, а также отметил, что ситуация в отношениях между двумя государствами отличается от того, что сложилось при администрации Джо Байдена.
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россия, минск, сша, сергей нарышкин
Политика, РОССИЯ, МИНСК, США, Сергей Нарышкин
11:58 15.04.2025
 
У России с США идет интенсивный диалог, заявил Нарышкин

Нарышкин: у России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 15 апр - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон ведут интенсивный диалог на разных уровнях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Как вы знаете, идет довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединенных Штатов Америки, причем диалог на разных уровнях", - отметил глава ведомства.
Нарышкин также указал на положительную сторону самого факта проведения переговоров, а также отметил, что ситуация в отношениях между двумя государствами отличается от того, что сложилось при администрации Джо Байдена.
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