https://1prime.ru/20250415/naryshkin-856695884.html

У России с США идет интенсивный диалог, заявил Нарышкин

У России с США идет интенсивный диалог, заявил Нарышкин - 15.04.2025, ПРАЙМ

У России с США идет интенсивный диалог, заявил Нарышкин

Москва и Вашингтон ведут интенсивный диалог на разных уровнях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:58+0300

2025-04-15T11:58+0300

2025-04-15T11:58+0300

политика

россия

минск

сша

сергей нарышкин

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МИНСК, 15 апр - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон ведут интенсивный диалог на разных уровнях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Как вы знаете, идет довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединенных Штатов Америки, причем диалог на разных уровнях", - отметил глава ведомства.Нарышкин также указал на положительную сторону самого факта проведения переговоров, а также отметил, что ситуация в отношениях между двумя государствами отличается от того, что сложилось при администрации Джо Байдена.

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россия, минск, сша, сергей нарышкин