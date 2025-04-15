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Нарышкин объяснил заинтересованность Киева в продолжении конфликта
Нарышкин объяснил заинтересованность Киева в продолжении конфликта - 15.04.2025, ПРАЙМ
Нарышкин объяснил заинтересованность Киева в продолжении конфликта
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:14+0300
2025-04-15T12:14+0300
2025-04-15T12:14+0300
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МИНСК, 15 апр – ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не отвечать перед своим народом за преступные решения. "Мы понимаем, что руководство Украины хочет военного продолжения конфликта, и понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя власть киевская останется в своих кабинетах и не будет отвечать за свои преступные решения перед своим народом", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.
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россия, минск, украина, сергей нарышкин
Политика, РОССИЯ, МИНСК, УКРАИНА, Сергей Нарышкин
Нарышкин объяснил заинтересованность Киева в продолжении конфликта
Нарышкин: Киев заинтересован в продолжении конфликта, чтобы остаться у власти
МИНСК, 15 апр – ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не отвечать перед своим народом за преступные решения.
"Мы понимаем, что руководство Украины хочет военного продолжения конфликта, и понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя власть киевская останется в своих кабинетах и не будет отвечать за свои преступные решения перед своим народом", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.
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