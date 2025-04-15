https://1prime.ru/20250415/naryshkin-856697519.html
Нарышкин напомнил о целях России в конфликте на Украине
Нарышкин напомнил о целях России в конфликте на Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
Нарышкин напомнил о целях России в конфликте на Украине
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:21+0300
2025-04-15T12:21+0300
2025-04-15T12:21+0300
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МИНСК, 15 апр – ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Киевом нынешних границ РФ. "Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, они остаются прежними: условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник. Он добавил, что со стороны Украины также должно быть безусловное признание суверенитета России и нынешних территориальных границ Российской Федерации.
https://1prime.ru/20250415/naryshkin-856697088.html
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россия, украина, минск, сергей нарышкин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МИНСК, Сергей Нарышкин
Нарышкин напомнил о целях России в конфликте на Украине
Нарышкин напомнил цели России в отношении разрешения украинского конфликта
МИНСК, 15 апр – ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Киевом нынешних границ РФ.
"Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, они остаются прежними: условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.
Он добавил, что со стороны Украины также должно быть безусловное признание суверенитета России и нынешних территориальных границ Российской Федерации.
Нарышкин объяснил заинтересованность Киева в продолжении конфликта