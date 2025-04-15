https://1prime.ru/20250415/naryshkin-856697519.html

Нарышкин напомнил о целях России в конфликте на Украине

Нарышкин напомнил о целях России в конфликте на Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ

Нарышкин напомнил о целях России в конфликте на Украине

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T12:21+0300

2025-04-15T12:21+0300

2025-04-15T12:21+0300

политика

россия

украина

минск

сергей нарышкин

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МИНСК, 15 апр – ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Киевом нынешних границ РФ. "Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, они остаются прежними: условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник. Он добавил, что со стороны Украины также должно быть безусловное признание суверенитета России и нынешних территориальных границ Российской Федерации.

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украина

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россия, украина, минск, сергей нарышкин