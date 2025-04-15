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Эксперт объяснил, кому на самом деле ограничат выдачу наличных

Эксперт объяснил, кому на самом деле ограничат выдачу наличных - 15.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, кому на самом деле ограничат выдачу наличных

С 1 сентября в России вводятся новые правила снятия наличных в банкоматах, ограничивающие операции по снятию наличных некоторым россиянам, рассказал агентству... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T02:02+0300

2025-04-15T02:02+0300

2025-04-15T02:02+0300

наличные деньги в обращении

снятие наличных

наличные деньги

финансы

банки

эльман мехтиев

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. С 1 сентября в России вводятся новые правила снятия наличных в банкоматах, ограничивающие операции по снятию наличных некоторым россиянам, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек".Он пояснил, что с сентября вступает в силу закон № 41-ФЗ. Если банк заподозрит несанкционированное снятие, то на 48 часов ограничит операции по карте. Одновременно вводится лимит на выдачу наличных — максимум 50 тысяч рублей в сутки.Эта мера касается далеко не всех граждан, как это уже начали утверждать некоторые СМИ. По мнению Мехтиева, затронет она в основном дроперов или других лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении. Кроме того, она станет одним из инструментов сокращения потерь из-за использования мошенниками инструментов социальной инженерии."Обычно под воздействием таких методов человек находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз ("надо спасать средства", "нужна помощь в операции по поимке мошенника" и т.п.). Но при этом с правовой точки зрения он совершает все эти навязанные операции в "уме и здравии", - объясняет он.По словам эксперта, предотвращение рисков такого влияния основано на постоянном анализе финансового поведения клиента банка. Если вдруг оно оказывается нестандартным, то есть выходящим за рамки, банкам дано право на блокировку снятия наличных или ограничение лимита выдач.“Ну а если физическое лицо попало в список лиц, причастных к мошенническим операциям, то закон предписывает разрешать операции до 100 тысяч рублей, что достаточно для обеспечения жизнедеятельности, но явно меньше, чем нужно для транзитных операций”, - разъяснил Мехтиев.В случае, если сомнения банка необоснованны, есть лишь только один способ разрешения недопонимания - личное обращение в банк. В случае попадания в базу ЦБ, обращаться надо именно туда, заключил он.

https://1prime.ru/20250410/nalichnye-856554565.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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