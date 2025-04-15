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В США рассказали о соцсети, которую разрабатывает OpenAI - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В США рассказали о соцсети, которую разрабатывает OpenAI
В США рассказали о соцсети, которую разрабатывает OpenAI - 15.04.2025, ПРАЙМ
В США рассказали о соцсети, которую разрабатывает OpenAI
Компания OpenAI разрабатывает соцсеть, схожую с принадлежащей предпринимателю Илону Маску X, сообщает портал The Verge со ссылкой на источники. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:49+0300
2025-04-15T19:50+0300
экономика
openai
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Компания OpenAI разрабатывает соцсеть, схожую с принадлежащей предпринимателю Илону Маску X, сообщает портал The Verge со ссылкой на источники. "OpenAI работает над собственной соцсетью, подобной X… Пока проект находится на ранней стадии, но нам сообщили, что существует внутренний прототип, ориентированный на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть лента новостей", - пишет портал. Как сообщают источники The Verge, глава OpenAI Сэм Альтман в частном порядке просит сторонние организации высказать мнение о проекте. Добавляется, что пока неясно, планирует ли компания выпустить соцсеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT. Одна из идей для соцсети компании заключается в том, чтобы использовать ИИ для создания пользователями лучшего контента. Портал отмечает, что запуск OpenAI соцсети в рамках ChatGPT, скорее всего, усилит и без того ожесточенное соперничество Альтмана и Маска. Это также ставит компанию на "путь столкновения" с Meta *(запрещена в РФ как экстремистская организация), которая, по данным The Verge, добавит новостную ленту в свое грядущее отдельное приложение ИИ-ассистента. При этом запуск соцсети даст OpenAI данные в режиме реального времени для тренировки своих моделей искусственного интеллекта. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.* Запрещена в РФ как экстремистская организация.
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openai
Экономика, OpenAI
19:49 15.04.2025 (обновлено: 19:50 15.04.2025)
 
В США рассказали о соцсети, которую разрабатывает OpenAI

The Verge: OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на X

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Компания OpenAI разрабатывает соцсеть, схожую с принадлежащей предпринимателю Илону Маску X, сообщает портал The Verge со ссылкой на источники.
"OpenAI работает над собственной соцсетью, подобной X… Пока проект находится на ранней стадии, но нам сообщили, что существует внутренний прототип, ориентированный на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть лента новостей", - пишет портал.
Как сообщают источники The Verge, глава OpenAI Сэм Альтман в частном порядке просит сторонние организации высказать мнение о проекте. Добавляется, что пока неясно, планирует ли компания выпустить соцсеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT. Одна из идей для соцсети компании заключается в том, чтобы использовать ИИ для создания пользователями лучшего контента.
Портал отмечает, что запуск OpenAI соцсети в рамках ChatGPT, скорее всего, усилит и без того ожесточенное соперничество Альтмана и Маска. Это также ставит компанию на "путь столкновения" с Meta *(запрещена в РФ как экстремистская организация), которая, по данным The Verge, добавит новостную ленту в свое грядущее отдельное приложение ИИ-ассистента. При этом запуск соцсети даст OpenAI данные в режиме реального времени для тренировки своих моделей искусственного интеллекта.
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* Запрещена в РФ как экстремистская организация.
 
ЭкономикаOpenAI
 
 
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