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Опрос показал, какие данные нельзя раскрывать при общении в интернете - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, какие данные нельзя раскрывать при общении в интернете
Опрос показал, какие данные нельзя раскрывать при общении в интернете - 15.04.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, какие данные нельзя раскрывать при общении в интернете
Большинство интернет-пользователей в РФ считают, что при общении в сети из персональных данных нельзя раскрывать данные банковских карт, подсчитали для РИА... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T06:05+0300
2025-04-15T06:05+0300
технологии
финансы
россия
москва
рф
авито
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Большинство интернет-пользователей в РФ считают, что при общении в сети из персональных данных нельзя раскрывать данные банковских карт, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито". "В перечне персональных данных, которые нельзя раскрывать при общении в интернете, лидирует платежная информация, в том числе, данные банковских карт - ее назвали 79% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет. Более половины также подчеркивают важность сохранения в тайне своих личных данных, таких как ФИО и адрес. Тогда как для 22% в перечень чувствительных данных, которые нужно сохранить в тайне, вошел номер мобильного телефона. При этом среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет внимание к номеру мобильного выше, чем в остальных возрастных группах: здесь ни при каких обстоятельствах не готовы делиться номером с незнакомыми людьми 28%. Отмечается, что половина интернет-пользователей в России общаются только через онлайн-звонки и чаты. Еще четверть пользователей отдают предпочтение GSM-звонкам через временный номер. А каждый пятый допускает возможность обмениваться личными контактами для общения напрямую в сторонних мессенджерах или по телефону. "Телефон, как правило, привязан к большинству важных сервисов, в том числе, банковским, поэтому важно держать его под защитой. Как следствие, пользователи все больше осознают важность безопасных коммуникаций и стремятся взаимодействовать в рамках защищенного контура платформ", - прокомментировала директор по доверию и безопасности компании Наталья Юматова.
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5
4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, финансы, россия, москва, рф, авито
Технологии, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Авито
06:05 15.04.2025
 
Опрос показал, какие данные нельзя раскрывать при общении в интернете

"Авито": 79% интернет-пользователей считают, что нельзя раскрывать данные банковских карт

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Большинство интернет-пользователей в РФ считают, что при общении в сети из персональных данных нельзя раскрывать данные банковских карт, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито".
"В перечне персональных данных, которые нельзя раскрывать при общении в интернете, лидирует платежная информация, в том числе, данные банковских карт - ее назвали 79% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет.
Более половины также подчеркивают важность сохранения в тайне своих личных данных, таких как ФИО и адрес. Тогда как для 22% в перечень чувствительных данных, которые нужно сохранить в тайне, вошел номер мобильного телефона.
При этом среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет внимание к номеру мобильного выше, чем в остальных возрастных группах: здесь ни при каких обстоятельствах не готовы делиться номером с незнакомыми людьми 28%.
Отмечается, что половина интернет-пользователей в России общаются только через онлайн-звонки и чаты. Еще четверть пользователей отдают предпочтение GSM-звонкам через временный номер. А каждый пятый допускает возможность обмениваться личными контактами для общения напрямую в сторонних мессенджерах или по телефону.
"Телефон, как правило, привязан к большинству важных сервисов, в том числе, банковским, поэтому важно держать его под защитой. Как следствие, пользователи все больше осознают важность безопасных коммуникаций и стремятся взаимодействовать в рамках защищенного контура платформ", - прокомментировала директор по доверию и безопасности компании Наталья Юматова.
 
ТехнологииФинансыРОССИЯМОСКВАРФАвито
 
 
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