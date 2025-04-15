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Опрос показал, какие данные нельзя раскрывать при общении в интернете

Опрос показал, какие данные нельзя раскрывать при общении в интернете - 15.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, какие данные нельзя раскрывать при общении в интернете

Большинство интернет-пользователей в РФ считают, что при общении в сети из персональных данных нельзя раскрывать данные банковских карт, подсчитали для РИА... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T06:05+0300

2025-04-15T06:05+0300

2025-04-15T06:05+0300

технологии

финансы

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Большинство интернет-пользователей в РФ считают, что при общении в сети из персональных данных нельзя раскрывать данные банковских карт, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито". "В перечне персональных данных, которые нельзя раскрывать при общении в интернете, лидирует платежная информация, в том числе, данные банковских карт - ее назвали 79% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет. Более половины также подчеркивают важность сохранения в тайне своих личных данных, таких как ФИО и адрес. Тогда как для 22% в перечень чувствительных данных, которые нужно сохранить в тайне, вошел номер мобильного телефона. При этом среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет внимание к номеру мобильного выше, чем в остальных возрастных группах: здесь ни при каких обстоятельствах не готовы делиться номером с незнакомыми людьми 28%. Отмечается, что половина интернет-пользователей в России общаются только через онлайн-звонки и чаты. Еще четверть пользователей отдают предпочтение GSM-звонкам через временный номер. А каждый пятый допускает возможность обмениваться личными контактами для общения напрямую в сторонних мессенджерах или по телефону. "Телефон, как правило, привязан к большинству важных сервисов, в том числе, банковским, поэтому важно держать его под защитой. Как следствие, пользователи все больше осознают важность безопасных коммуникаций и стремятся взаимодействовать в рамках защищенного контура платформ", - прокомментировала директор по доверию и безопасности компании Наталья Юматова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, россия, москва, рф, авито