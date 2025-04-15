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Путин поручил разобраться с комиссиями банков при выдаче семейной ипотеки

Путин поручил разобраться с комиссиями банков при выдаче семейной ипотеки - 15.04.2025, ПРАЙМ

Путин поручил разобраться с комиссиями банков при выдаче семейной ипотеки

Необходимо исключить взимание дополнительных комиссий банками при оформлении семейной ипотеки. Такое распоряжение дал Владимир Путин на расширенном заседании... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T18:00+0300

2025-04-15T18:00+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Необходимо исключить взимание дополнительных комиссий банками при оформлении семейной ипотеки. Такое распоряжение дал Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета."Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до десяти процентов. И здесь необходимо навести, конечно, порядок", — сказал глава государства.Он также назвал важнейшим направлением, которое востребовано у россиян, индивидуальное жилищное строительство."В прошлом году объем ИЖС составил 62,3 миллиона квадратных метров. Это около 58% от общего ввода жилья в стране", — сказал Путин.Президент указал, что еще недавно ипотечное кредитование достигало рекордных значений, но сегодня присутствует риск торможения жилищного строительства на фоне текущей макроэкономической конъюнктуры.Так, у некоторых российских застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости рынка. В таких условиях правительство и ЦБ должны принять адекватные меры, поручил президент.Также он сообщил, что до 2030 года в России ликвидируют не менее 6,2 миллиона квадратных метров в непригодных для проживания зданий. В новые квартиры должно переехать 345 тысяч человек.

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