https://1prime.ru/20250415/osago-856705094.html

В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО

В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО - 15.04.2025, ПРАЙМ

В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом квартале 2025 года снизилась на 7,5% и составила 6 769 рублей, говорится в сообщении финансового маркетплейса... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T16:06+0300

2025-04-15T16:06+0300

2025-04-15T16:06+0300

бизнес

россия

госдума

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом квартале 2025 года снизилась на 7,5% и составила 6 769 рублей, говорится в сообщении финансового маркетплейса Мосбиржи "Финуслуги". "Средняя стоимость полиса ОСАГО, оформленного через маркетплейс Мосбиржи Финуслуги, по итогам первого квартала 2025 года составила 6768,9 ₽, снизившись в годовом выражении на 7,5%", - говорится в сообщении. В январе-марте 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО составляла 7 316 рублей. "Такая динамика может быть связана с действиями участников страхового рынка в конкурентных условиях. Борьба за клиентов вынуждает активно менять тарифы, подстраиваясь под рыночные условия", - поясняет старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин. На снижение стоимости полисов ранее обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме на прошлой неделе, она сообщила, что регулятор видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей. Дороже всего полисы ОСАГО, по данным маркетплейса, обходятся автовладельцам Москвы – больше 9 тысяч рублей. На втором и третьем местах - Московская область и Хабаровский край (соответственно 8 863 рубля и 8 077 рублей. В число пяти регионов с самой высокой стоимостью "автогражданки" также вошли Мурманская область (8 691 рубль) и Новосибирская область (8 566 рублей). При этом в годовом выражении показатель снизился в Москве на 18,4%, в Московской области - на 8,3%, в Хабаровском крае - на 4,1%, в Мурманской области - на 10,5%. В Новосибирской области средняя стоимость полисов за первый квартал выросла на 1,3%. Самая низкая стоимость страховки у автовладельцев Забайкальского края, где за ОСАГО в среднем платят 5 115 рублей. В годовом выражении этот показатель снизился на 6,4%.

https://1prime.ru/20250328/lada-856182780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, госдума, осаго