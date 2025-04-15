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В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО - 15.04.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО
Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом квартале 2025 года снизилась на 7,5% и составила 6 769 рублей, говорится в сообщении финансового маркетплейса... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:06+0300
2025-04-15T16:06+0300
бизнес
россия
госдума
осаго
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом квартале 2025 года снизилась на 7,5% и составила 6 769 рублей, говорится в сообщении финансового маркетплейса Мосбиржи "Финуслуги". "Средняя стоимость полиса ОСАГО, оформленного через маркетплейс Мосбиржи Финуслуги, по итогам первого квартала 2025 года составила 6768,9 ₽, снизившись в годовом выражении на 7,5%", - говорится в сообщении. В январе-марте 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО составляла 7 316 рублей. "Такая динамика может быть связана с действиями участников страхового рынка в конкурентных условиях. Борьба за клиентов вынуждает активно менять тарифы, подстраиваясь под рыночные условия", - поясняет старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин. На снижение стоимости полисов ранее обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме на прошлой неделе, она сообщила, что регулятор видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей. Дороже всего полисы ОСАГО, по данным маркетплейса, обходятся автовладельцам Москвы – больше 9 тысяч рублей. На втором и третьем местах - Московская область и Хабаровский край (соответственно 8 863 рубля и 8 077 рублей. В число пяти регионов с самой высокой стоимостью "автогражданки" также вошли Мурманская область (8 691 рубль) и Новосибирская область (8 566 рублей). При этом в годовом выражении показатель снизился в Москве на 18,4%, в Московской области - на 8,3%, в Хабаровском крае - на 4,1%, в Мурманской области - на 10,5%. В Новосибирской области средняя стоимость полисов за первый квартал выросла на 1,3%. Самая низкая стоимость страховки у автовладельцев Забайкальского края, где за ОСАГО в среднем платят 5 115 рублей. В годовом выражении этот показатель снизился на 6,4%.
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бизнес, россия, госдума, осаго
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, ОСАГО
16:06 15.04.2025
 
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО

"Финуслуги": средняя стоимость полиса ОСАГО в РФ в I квартале снизилась на 7,5%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом квартале 2025 года снизилась на 7,5% и составила 6 769 рублей, говорится в сообщении финансового маркетплейса Мосбиржи "Финуслуги".
"Средняя стоимость полиса ОСАГО, оформленного через маркетплейс Мосбиржи Финуслуги, по итогам первого квартала 2025 года составила 6768,9 ₽, снизившись в годовом выражении на 7,5%", - говорится в сообщении. В январе-марте 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО составляла 7 316 рублей.
"Такая динамика может быть связана с действиями участников страхового рынка в конкурентных условиях. Борьба за клиентов вынуждает активно менять тарифы, подстраиваясь под рыночные условия", - поясняет старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин.
На снижение стоимости полисов ранее обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме на прошлой неделе, она сообщила, что регулятор видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей.
Дороже всего полисы ОСАГО, по данным маркетплейса, обходятся автовладельцам Москвы – больше 9 тысяч рублей. На втором и третьем местах - Московская область и Хабаровский край (соответственно 8 863 рубля и 8 077 рублей. В число пяти регионов с самой высокой стоимостью "автогражданки" также вошли Мурманская область (8 691 рубль) и Новосибирская область (8 566 рублей).
При этом в годовом выражении показатель снизился в Москве на 18,4%, в Московской области - на 8,3%, в Хабаровском крае - на 4,1%, в Мурманской области - на 10,5%. В Новосибирской области средняя стоимость полисов за первый квартал выросла на 1,3%.
Самая низкая стоимость страховки у автовладельцев Забайкальского края, где за ОСАГО в среднем платят 5 115 рублей. В годовом выражении этот показатель снизился на 6,4%.
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