https://1prime.ru/20250415/osago-856705094.html
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО - 15.04.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО
Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом квартале 2025 года снизилась на 7,5% и составила 6 769 рублей, говорится в сообщении финансового маркетплейса... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:06+0300
2025-04-15T16:06+0300
2025-04-15T16:06+0300
бизнес
россия
госдума
осаго
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом квартале 2025 года снизилась на 7,5% и составила 6 769 рублей, говорится в сообщении финансового маркетплейса Мосбиржи "Финуслуги". "Средняя стоимость полиса ОСАГО, оформленного через маркетплейс Мосбиржи Финуслуги, по итогам первого квартала 2025 года составила 6768,9 ₽, снизившись в годовом выражении на 7,5%", - говорится в сообщении. В январе-марте 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО составляла 7 316 рублей. "Такая динамика может быть связана с действиями участников страхового рынка в конкурентных условиях. Борьба за клиентов вынуждает активно менять тарифы, подстраиваясь под рыночные условия", - поясняет старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин. На снижение стоимости полисов ранее обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме на прошлой неделе, она сообщила, что регулятор видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей. Дороже всего полисы ОСАГО, по данным маркетплейса, обходятся автовладельцам Москвы – больше 9 тысяч рублей. На втором и третьем местах - Московская область и Хабаровский край (соответственно 8 863 рубля и 8 077 рублей. В число пяти регионов с самой высокой стоимостью "автогражданки" также вошли Мурманская область (8 691 рубль) и Новосибирская область (8 566 рублей). При этом в годовом выражении показатель снизился в Москве на 18,4%, в Московской области - на 8,3%, в Хабаровском крае - на 4,1%, в Мурманской области - на 10,5%. В Новосибирской области средняя стоимость полисов за первый квартал выросла на 1,3%. Самая низкая стоимость страховки у автовладельцев Забайкальского края, где за ОСАГО в среднем платят 5 115 рублей. В годовом выражении этот показатель снизился на 6,4%.
https://1prime.ru/20250328/lada-856182780.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3657a8b411a7e5e6245077a3b4c0a191.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, госдума, осаго
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, ОСАГО
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО
"Финуслуги": средняя стоимость полиса ОСАГО в РФ в I квартале снизилась на 7,5%
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом квартале 2025 года снизилась на 7,5% и составила 6 769 рублей, говорится в сообщении финансового маркетплейса Мосбиржи "Финуслуги".
"Средняя стоимость полиса ОСАГО, оформленного через маркетплейс Мосбиржи Финуслуги, по итогам первого квартала 2025 года составила 6768,9 ₽, снизившись в годовом выражении на 7,5%", - говорится в сообщении. В январе-марте 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО составляла 7 316 рублей.
"Такая динамика может быть связана с действиями участников страхового рынка в конкурентных условиях. Борьба за клиентов вынуждает активно менять тарифы, подстраиваясь под рыночные условия", - поясняет старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин.
На снижение стоимости полисов ранее обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме на прошлой неделе, она сообщила, что регулятор видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей.
Дороже всего полисы ОСАГО, по данным маркетплейса, обходятся автовладельцам Москвы – больше 9 тысяч рублей. На втором и третьем местах - Московская область и Хабаровский край (соответственно 8 863 рубля и 8 077 рублей. В число пяти регионов с самой высокой стоимостью "автогражданки" также вошли Мурманская область (8 691 рубль) и Новосибирская область (8 566 рублей).
При этом в годовом выражении показатель снизился в Москве на 18,4%, в Московской области - на 8,3%, в Хабаровском крае - на 4,1%, в Мурманской области - на 10,5%. В Новосибирской области средняя стоимость полисов за первый квартал выросла на 1,3%.
Самая низкая стоимость страховки у автовладельцев Забайкальского края, где за ОСАГО в среднем платят 5 115 рублей. В годовом выражении этот показатель снизился на 6,4%.
Lada стала лидером по числу полисов каско и ОСАГО