https://1prime.ru/20250415/ovod-856686923.html

Оператор FPV-дрона поразил объект ВСУ в Часовом Яре, находясь в Москве

Оператор FPV-дрона поразил объект ВСУ в Часовом Яре, находясь в Москве - 15.04.2025, ПРАЙМ

Оператор FPV-дрона поразил объект ВСУ в Часовом Яре, находясь в Москве

Оператор российского FPV-дрона "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита" впервые поразил украинскую цель, расположенную под Часовым Яром в ДНР,... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T09:17+0300

2025-04-15T09:17+0300

2025-04-15T09:17+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Оператор российского FPV-дрона "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита" впервые поразил украинскую цель, расположенную под Часовым Яром в ДНР, находясь в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Расчет БПЛА из бригады "Эспаньола", находясь под Часовым Яром в ДНР, подготовил ударный FPV-дрон семейства "Овод" к боевому вылету. Оператор БПЛА, находившийся в "Москва-Сити", с помощью системы "Орбита" принял контроль над беспилотником и осуществил взлет. Находящаяся под Часовым Яром группа бойцов и инженеров выступала для операторов в Москве в качестве связных и штурманов. Дрон "Овод", контролируемый из Москвы с помощью системы "Орбита", пролетел от точки взлета до цели более 11 километров и успешно ее поразил. Уничтожение цели в зоне СВО подтверждено кадрами объективного контроля, снятыми с помощью разведывательного БПЛА. "Впервые за все время, впервые на планете сегодня было боевое применение дрона (из Москвы - ред.) с поражением в Часовом Яре… Проверяли две вещи. Первое, это возможность управления (FPV-дроном - ред.) мышкой… Проверено, работает. А второе, самое главное, было посмотреть возможность связи. Мы находимся от места события больше чем за 1000 километров. И вот применение прошло первый раз успешно", - сказал РИА Новости командир и основатель добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Испанец". В момент испытания "Испанец" находился в "Москва-Сити", рядом с оператором БПЛА, проводившим испытания. Андрей Иванов, создатель ударного FPV-дрона "Овод", во время боевого применения руководил группой инженеров БПЛА под Часовым Яром. "Задача которую мы перед собой ставили, управления удаленно, выполнена. До цели мы долетели. По тестовому заданию мы оцениваем на четыре с половиной. Я считаю, что промежуточная задача выполнена", - сказал РИА Новости инженер-конструктор Иванов. Непосредственное управление ударным дроном "Овод" между Часовым Яром и Москвой осуществлялось с помощью программно-аппаратного комплекса сверхдальнего управления "Орбита" разработки "Центра беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) под руководством Андрея Безрукова. "Сегодня мы впервые с коллегами реализовали боевую задачу на основе новой разработки, новой технологии. Технологии, которая называется "Орбита". Для поражения объекта (из Москвы - ред.) на территории линии боевого соприкосновения… "Орбита" - это программно-аппаратный комплекс. (Он - ред.) состоит из нескольких компонентов. Это и интеллектуальная передовая система связи, это и автомат сопровождения цели на основе разработанных крутых продвинутых нейросетей, и еще некоторое оборудование. Кажется, что технология получилась. У нас сегодня все получилось", - сказал руководитель АНО "ЦБСТ". По словам разработчика, "Орбита" способна значительно изменить общую картину в зоне СВО. "Оператор чувствует себя в безопасности. Не испытывает никакого психологического давления. И пилотирование гораздо более комфортное. Во-вторых, на мой взгляд, мы можем реализовать историю, связанную с созданием профильных подразделений, супер-профессиональных пилотов в любой точке страны, которые будут управлять беспилотными системами также в любой точке фронта и в любой точке мира", - заявил Безруков. Создатели "Орбиты" подчеркнули, что на сегодняшний день их система наиболее широко интегрирована с дронами системы "Овод" как с одними из ведущих резидентов АНО "ЦБСТ". Добровольческая бригада "Эспаньола" стала первым подразделением, использовавшим комплекс "Орбита" на поле боя. "Мелкую серию первую поставим нашим подразделениям, в первую очередь ребятам из "Эспаньолы". Я думаю, что эффект (влияние на СВО - ред.) будет большим", - заключил руководитель компании-разработчика.

https://1prime.ru/20250324/zakharova-856062755.html

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технологии, россия