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В Белом доме назвали условие развития экономического партнерства с Россией

В Белом доме назвали условие развития экономического партнерства с Россией - 15.04.2025, ПРАЙМ

В Белом доме назвали условие развития экономического партнерства с Россией

В Белом доме заявили, что экономическое партнерство с РФ возможно, но отметили, что сначала нужно достичь прекращения огня на Украине. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T21:27+0300

2025-04-15T21:27+0300

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политика

сша

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россия

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украина

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ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. В Белом доме заявили, что экономическое партнерство с РФ возможно, но отметили, что сначала нужно достичь прекращения огня на Украине. "У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это могло бы быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нам нужно добиться прекращения огня, и президент (США Дональд Трамп - ред.) и спецпредставитель президента (Стивен - ред.) Уиткофф ясно дали русским это понять", - сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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сша, белый дом, россия, партнерство, прекращение огня, украина