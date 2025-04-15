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В Белом доме назвали условие развития экономического партнерства с Россией - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В Белом доме назвали условие развития экономического партнерства с Россией
В Белом доме назвали условие развития экономического партнерства с Россией - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме назвали условие развития экономического партнерства с Россией
В Белом доме заявили, что экономическое партнерство с РФ возможно, но отметили, что сначала нужно достичь прекращения огня на Украине. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T21:27+0300
2025-04-15T21:37+0300
политика
сша
белый дом
россия
партнерство
прекращение огня
украина
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ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. В Белом доме заявили, что экономическое партнерство с РФ возможно, но отметили, что сначала нужно достичь прекращения огня на Украине. "У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это могло бы быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нам нужно добиться прекращения огня, и президент (США Дональд Трамп - ред.) и спецпредставитель президента (Стивен - ред.) Уиткофф ясно дали русским это понять", - сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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сша, белый дом, россия, партнерство, прекращение огня, украина
Политика, США, Белый дом, РОССИЯ, партнерство, прекращение огня, УКРАИНА
21:27 15.04.2025 (обновлено: 21:37 15.04.2025)
 
В Белом доме назвали условие развития экономического партнерства с Россией

Белый дом: экономическое партнерство с РФ возможно, но нужно перемирие на Украине

© РИА Новости . Дмитрий Астаховне брать Флаги России и США
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. В Белом доме заявили, что экономическое партнерство с РФ возможно, но отметили, что сначала нужно достичь прекращения огня на Украине.
"У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это могло бы быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нам нужно добиться прекращения огня, и президент (США Дональд Трамп - ред.) и спецпредставитель президента (Стивен - ред.) Уиткофф ясно дали русским это понять", - сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
В Белом доме прокомментировали визит спецпосланника США в Россию
11 апреля, 21:00
 
ПолитикаСШАБелый домРОССИЯпартнерствопрекращение огняУКРАИНА
 
 
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